Eventi | 20 dicembre 2025, 10:16

A Bra Babbo Natale va a cavallo con la Scuderia del Bandito

Appuntamento dalle ore 15 di oggi, sabato 20 dicembre, nelle vie del centro per la gioia di grandi e piccini

Ormai è una tradizione. Anche quest’anno Babbo Natale arriva a Bra accompagnato da bellissimi cavalli e tanta allegria.

La Scuderia del Bandito, capitanata da Giorgio Revelli, sarà protagonista dell’appuntamento che oggi, sabato 20 dicembre, vedrà cavalieri e amazzoni attraversare le vie della città per la gioia di grandi e piccini.

I simpatici Santa Claus sfileranno in groppa ai cavalli nel corteo in programma dalle ore 15 alle ore 19, portando un saluto pieno di auguri per il Natale alle porte, perché sia all’insegna della felicità.

Silvia Gullino

