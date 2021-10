6° edizione del Campus Corale Giovanile a Becetto di Sampeyre

Si terrà anche quest’anno a Becetto di Sampeyre dal 24 al 28 agosto 2021, la 6° edizione del Campus Corale Giovanile organizzato da Associazione Cori Piemontesi. Sotto la direzione artistica del M° Dario Piumatti, educatore insegnante e direttore di coro da ormai 20 anni, vedrà coinvolti bambini e ragazzi dagli 8 ai 20 anni in un’esperienza unica, una vera e propria “vacanza musicale” all’insegna del canto corale, dello svago, gioco animazione e condivisione.



Verranno formati due gruppi, uno per bambini dagli 8 agli 11 anni, coordinato dal noto Maestro torinese Marco Cordiano, docente di Conservatorio, educatore, compositore ed esperto di educazione musicale infantile, il quale porterà la sua esperienza di canto e percussioni, e l’altro per ragazzi dai 12 ai 20 anni, condotto dal Maestro Fabio Alberti, didatta, musicista e direttore di coro bergamasco, dalla grandissima competenza sulla coralità giovanile.



Ogni giorno 4 ore di coro, ed a seguire, lo specializzato staff di educatori organizzerà attività gioco, sport, animazione per piccoli e grandi.



Nella giornata di Sabato 28 agosto alle ore 11, si terrà il Concerto di fine Campus.



Per potervi prendere parte non occorre esser dei cantori provetti, ma avere passione motivazione e voglia di cantare e di stare insieme.



Tutto il Campus rispetterà le norme vigenti inerenti al Covid-19.



Per informazioni telefonare al 348 0168906 oppure scrivere a info@associazionecoripiemontesi.com



Vi aspettiamo!