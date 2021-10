“Pass vaccinale per andare al bar, al ristorante e nei centri commerciali”, Macron preannuncia misure forti da agosto

Quando cessano le note della Marsigliese, Emmanuel Macron, col viso preoccupato, si accinge a parlare, per l’ottava volta da quando è esplosa la pandemia, ai francesi.

Il Presidente della Repubblica ha presieduto in giornata un Consiglio di Difesa che si è dovuto occupare, in piena estate ed in piena stagione turistica, della crescita dei casi di Covid dovuti alla “variante delta”.

Alcuni Dipartimenti, tra i quali le Alpi Marittime, hanno superato la soglia di 50 casi ogni 100 mila abitanti e la “vague” non dà cenni di arrestarsi.

Così le misure che vengono annunciate sono “forti”, più che altro perché [...]

CONTINUA A LEGGERE SU WWW.MONTECARLONEWS.IT