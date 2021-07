Visite guidate escursioni e laboratori creativi, tanti eventi a Limone Piemonte

Continuano gli appuntamenti dell’estate limonese. Giovedì 15 luglio giochi con il cavallo: bambini e ragazzi potranno avvicinarsi all'equitazione con Over X Ice. Dalle 15 in zona Maneggio. Info: 333 4929247.



Venerdì 16 luglio dalle 14.30 alle 17 è in programma il primo incontro settimanale “Divertiamoci con i giochi di una volta”, che prevede animazione per bambini e ragazzi con ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria entro giovedì 8 luglio presso l’ufficio della Scuola Sci di Limone in via Roma, dalle 17 alle 19 (017192319 - info@scuolascilimone.it).



Sempre venerdì 16 luglio dalle 15 alle 17, invece, si potrà partecipare alla visita guidata lungo le vie del centro storico, con partenza da Piazza del Municipio. Le visite guidate gratuite proseguiranno poi tutti i venerdì dei mesi di luglio e agosto. Info: Ufficio turistico (0171 925281) – prenotazioni: www.limoneturismo.it.



La giornata prosegue con la conferenza "Serenità e violenza in famiglia" a sostegno della rete anti violenza sulle donne, in programma alle 18 presso il Teatro Alla Confraternita. L’incontro a cura di Aicas-Ucepi in collaborazione con l’Accademia di Neuroscienze di Milano, vedrà gli interventi del biologo e ricercatore Tancredi Militano e dell’ingegnere esperto in cibernetica Roberto Villa, con la partecipazione di Vera Anfossi in rappresentanza dell’associazione Soroptimist International e del professore Beppe Ghisolfi. Prenotazione consigliata presso l’Ufficio turistico di Limone (0171 925281).



Sabato 17 luglio è in programma un’escursione per famiglie e bambini dai 5 anni in su per visitare le Borgate di Limonetto, accompagnati dalla guida naturalistica Monica Dalmasso. Un giro ad anello passando dai tetti Matlas, Cortassa e Virulà, per raggiungere l’Alpe di Limonetto, che permetterà di trascorrere una giornata all’aria aperta e di scoprire quali sono gli animali che vivono al limitare del bosco. Ritrovo alle 9.30 davanti alla Chiesa di Limonetto e rientro alle 15/15.30 sul piazzale degli impianti sciistici. Necessario il pranzo al sacco. La partecipazione all’escursione è gratuita. Prenotazioni entro il giorno precedente sul sito www.limoneturismo.it.



Sempre sabato 17 luglio nel centro storico i bar e i ristoranti del centro storico accoglieranno la rassegna “Vini e fisarmoniche”, con degustazione di numerose etichette delle Langhe e accompagnamento di musica occitana.



Al pomeriggio, poi, al Teatro Alla Confraternita a partire dalle 17 si terrà la quarta edizione del Gran Galà Premio alla Buona Volontà, con focus per il 2021 ai temi legati al sociale, sotto la regia dell’ideatore Dino Rossetti, presidente dell'associazione Aicas-Ucepi. A presentare l’evento sarà Gabriella Giordano.È richiesta la prenotazione all'Ufficio Turistico (0171.925281) visto il numero limitato di posti in teatro per la normativa anti Covid.



Domenica 18 luglio la guida escursionistica Monica Dalmasso propone una camminata per adulti a Limonetto con meta il Bec Baral (2.128 metri). Prenotazione online sul sito www.limoneturismo.it.



Sempre domenica 18 luglio ci sarà il secondo appuntamento della rassegna “Laboratori di lavorazione del legno”, a cura dell’Associazione Chainsaw Carving Piemonte. Al mattino, dalle 10 alle 12, sotto il tendone allestito al Piazzale Nord,Aurelio Andreis curerà una dimostrazione di decorazione e lavorazioni con resina e tornitura. Al pomeriggio, invece, bambini e ragazzi potranno partecipare a un laboratorio creativo sotto la guida di artigiani esperti. Per prendere parte ai laboratori, è consigliata la prenotazione da effettuarsi la mattina stessa dell’incontro; in alternativa è possibile presentarsi direttamente presso il tendone nel pomeriggio; partecipazione fino ad esaurimento posti. Le attività con i ragazzi verranno ideate e realizzate in base ai partecipanti, che potranno essere suddivisi in gruppi omogenei per fasce d’età.



Lunedì 19 luglio laboratorio di teatro gratuito per bambini dai 5 anni in su. Dalle 17.30 alle 19 al tendone allestito al Piazzale Nord. Prenotazioni online sul sito: www.limoneturismo.it.