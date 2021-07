A Ormea un week-end di poesia, musica, teatro e arrampicata

In arrivo a Ormea un fine settimana ricco di eventi: sabato 17 luglio premiazione dei vincitori del concorso "Amore...parole dal cuore", un pomeriggio di poesia e natura, accompagnato dall'arpa celtica di Claudia Murachelli. L'evento si svolgerà alle 16 nel giardino botanico di Ormea.

Domenica 18 luglio l'accademia Kronos presenterà, sempre presso il giardino botanico, un pomeriggio in musica con il maestro Riccardo Pampararo, le offerte saranno devolute per aiutare gli animali in difficoltà.

Alle 21 il "Teatro spazio vuoto" porterà in scena "Un posticino tranquillo" e "Il Belvedere": due atti unici di Aldo Nicolaj con Amedeo Casella - Cinzia Cuppone - Antilia Molinari - Marco Parodi - Cristiano Peri, per la regia di Gianni Oliveri, produzione 'Lo Spazio Vuoto'.

Nell’atto unico “Un posticino tranquillo”, marito e moglie, danno sfogo al loro desiderio inconscio di pace e tranquillità rifugiandosi in una casa nella foresta al riparo da qualsiasi rumore, lontani dal mondo. Il testo fa emergere lentamente il cinismo e la stranezza della coppia che, con l’arrivo inaspettato di uno zio dall’Australia, si libererà nel vero senso della parola dell’ultimo ostacolo al folle disegno di isolarsi dal mondo.

Aldo Nicolaj è nato in Piemonte, a Fossano, nel 1920 ed è morto ad Orbetello, in Toscana il 5 luglio 2004. Commediografo, versatile e prolifico, con le sue opere ha accompagnato l'evoluzione storica e sociale della seconda parte del novecento, osservando la realtà con sottile ironia e con moderato pessimismo. Con la sua produzione è passato via via dal simbolismo al neorealismo, dal surrealismo intimista al teatro della crudeltà e dell’assurdo. La sua produzione è cominciata con opere di impegno Sociale (osteggiate dalla censura in quel periodo), per continuare con lavori apparentemente più sorridenti, ma che costituiscono pur sempre una critica ironica e graffiante del costume e del modo di vivere del nostro tempo. Le opere di Aldo Nicolaj sono molto rappresentate all'estero e nelle grandi sale europee. Il Thèatre de Paris, il Volkstheater di Vienna, il Bolscioi di San Pietroburgo, il Teatro Reale di Amsterdam, hanno sovente ospitato i suoi testi, che sono molto diffusi nel mondo e tradotti in 25 lingue. e i suoi monologhi sono recitati dai più grandi interpreti della scena internazionale.

Per informazione sugli eventi Associazione Culturale Ulmeta: associazione.ulmeta@gmail.com - tel. 338 657 0075

Le soprese però non finiscono qui perché la Run Tanaro Roc dal 18 luglio organizza il "Primo corso base" di arrampicata sportiva.

Tre uscite nelle falesie della val Tanaro con istruttori tecnici nazionali US ACLI MONTAGNA.

Il corso è aperto a tutte le persone maggiorenni e prevede tre giornate di arrampicata (18, 25 luglio e 1° agosto) in falesie per divertirsi e muovere i primi passi verso il mondo verticale, scoprendo le basi dell'arrampicata.

Costo del corso: 120 € + 10 € di tesseramento ACLI e visita medica obbligatoria.

Iscrizioni entro il 13/07 presso il negozio SitStart Mountain Store di Ormea o tramite. email: runtanaro.roc@gmail.com tel. +39 331 751 9234