Savigliano: dal 26 luglio in biblioteca arriva il nuovo personale

Entreranno ufficialmente il 26 luglio in biblioteca civica Luigi Baccolo a Savigliano, le due persone selezionate dalla graduatoria di Cuneo per la gestione dei prestiti e le diverse attività della struttura.

Nel frattempo è stato avviato il mandato al Comune per la preparazione del concorso (categoria D) per la ricerca delle figura del nuovo direttore, dopo le dimissioni della storica.

Arriva a un punto di svolta dunque la "questione biblioteca" che per alcune settimane ha acceso il dibattito sia in Consiglio comunale che tra la popolazione. Diverse anche le lettere da parte di docenti saviglianesi in cui si chiedeva una maggiore attenzione al bene comunale dopo il "fuggi fuggi" del personale.

Con l’assunzione rimangono del nuovo personale saranno in tutto quattro gli addetti alla biblioteca (3 a tempo pieno e 1 part time).

"Questo è un primo passo verso una situazione di normalità per la biblioteca - spiega l'assessore Petra Senesi - e abbiamo ancora intenzione di aumentare il personale. Come è stato ribadito più volte non era intenzione di questa Amministrazione voler far morire la biblioteca, anzi, stiamo cercando di risolvere tutte le questioni strutturali e di personale che ci sono state in questo periodo".