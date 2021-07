Frontale a Bagnolo, sulla strada per Montoso: morta una 25enne

AGGIORNAMENTO DELLE 12.38: Si aggrava drammaticamente il bilancio dell’incidente. Una giovane ragazza, classe 1996, è morta, nonostante i tentativi di rianimazione posti in essere dai sanitari del 118.

I traumi riportati dalla ragazza nell’incidente sono apparsi sin da subito gravissimi. Sul posto, insieme all’automedica di Paesana, è stato allertato anche l’elisoccorso decollato da Torino. Ma le condizioni di salute della donna sono andate via via peggiorando, e i medici null’altro hanno potuto fare se non constatare il decesso.

Insieme a lei, in auto, un giovane, classe 1999, elitrasportato con l’elisoccorso della base cuneese al Santa Croce di Cuneo, in codice rosso. Entrambi i giovani, a bordo di una Golf GTI, erano residenti nel Torinese.

ORE 11.40: Gravissimo incidente stradale nella mattinata di oggi (domenica) a Bagnolo Piemonte, lungo via Cave, la strada provinciale 246 che conduce a Montoso.

Poco più a valle della frazione Villar, lungo un rettilineo, due auto si sono scontrate violentemente. Un frontale tra i due veicoli.

Sul posto, le squadre dei Vigili del fuoco di Barge e Saluzzo, con il 118, intervenuto con l’ambulanza della Croce rossa di Barge, l’automedica partita dalla postazione di Paesana e con il Servizio di elisoccorso regionale, decollato dalla base di Levaldigi, e i Carabinieri.

L’elisoccorso è atterrato in un campo poco lontano dalla sede stradale dove si è verificato l’incidente. Nel sinistro si registrano due feriti gravi: uno di questi, dopo le prime cure prestate sul posto è stato elitrasportato in codice rosso all’ospedale Santa Croce di Cuneo.

La strada è al momento bloccata in entrambi i sensi di marcia. La dinamica è al vaglio dei Carabinieri che sono ancora sul posto.