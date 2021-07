La famiglia De Lucia nel gotha dei migliori pizzaioli italiani

Cuneo ed il Piemonte hanno ben figurato nel corso della finale del campionato italiano di Pizza Tour che si è svolto nei giorni scorsi a Diano Marina in provincia di Imperia. Giuseppe e Filippo De Lucia, titolari della pizzeria “Passione Pizza” di Cuneo, dopo aver vinto la finale regionale hanno conquistato ottimi piazzamenti nel corso della finalissima che vedeva in gara i migliori piazzaioli italiani.

Le loro preparazioni grazie all’ottimo impasto, l’attenta preparazione e l’ottima farcitura si sono classificate ai primi posti in diverse categorie. Nel complesso un risultato largamente positivo per la famiglia De Lucia, che ha accolto con grande soddisfazione il verdetto della Giuria presieduta da Luciano Sorbillo. La vittoria nel campionato è ormai alla portata dei pizzaioli che operano da anni e con successo nella città di Cuneo. Appuntamento al prossimo anno con la speranza di migliorare ancora i risultati di questa edizione del campionato.

“È stata una esperienza indimenticabile –commenta Giuseppe De Lucia – sia per me che per mio figlio Filippo. I risultati sono andati oltre le nostre migliori attese, considerando il grande numero di partecipanti, tutti di grande esperienza e molto bravi. Particolarmente bello il secondo posto di Filippo nella categoria della “Pizza Napoletana”, quella che sentiamo più vicina alla nostra attività di tutti i giorni. Il mio quinto posto nella stessa categoria conferma la qualità alta della pizza, che offriamo nel nostro locale. Questi risultati positivi ci incoraggiano a proseguire lungo la strada del miglioramento dei nostri prodotti e premiano i tanti mesi di sacrificio degli ultimi mesi, durante i quali abbiamo affrontato con passione ed entusiasmo le grandi difficoltà della pandemia”.

La pizzeria “Passione Pizza” è nata nel 2018 a Cuneo in via Sette Assedi n. 4 con l’obiettivo far conoscere in città tutte le specialità napoletane ed in particolare della pizza.

“La pizza – conclude Giuseppe _ è un alimento, nasce povero perché è l’unione di cose semplici, acqua e farina, noi aggiungiamo le nostre competenze nella preparazione e farciture di eccellenza condite con tanto amore e passione”