Furto di bici a Saluzzo: un professionista seriale?

Sembra sia stato scoperto il ladro “il” o “uno dei” ladri di biciclette di Saluzzo. Alcuni proprietari si sono visti restituire dai Carabinieri la bicicletta scomparsa, in alcuni casi anche se non avevano denunciato il fatto.

Il furto di bici, pare una cinquantina la stima degli ultimi 2 mesi, è un fenomeno registrato a Saluzzo da alcuni anni, soprattutto nel periodo estivo. Lo scorso anno era stato attribuito in parte ad una banda di ragazzi, ma quest’anno sembra avere una connotazione diversa.

Potrebbe essere trattarsi infatti di un professionista seriale o di più professionisti del furto. Le stazioni dei Carabinieri di Saluzzo e paesi limitrofi, tra Manta e Verzuolo in particolar, hanno raccolto in questi tempi le denunce di scomparsa bici da parte di numerosi proprietari e stanno indagando, anche se non ci sono comunicazioni ufficiali.

Velocità e abilità il comune denominatore. Biciclette sparite in pochi minuti, il tempo di una commissione o di un caffè o svanite nel nulla anche se avevano lucchetto e catena.

I militari dell’Arma, secondo ciò che riferiscono i proprietari tornati in possesso del loro mezzo a due ruote, sono riusciti a risalire ai modelli rubati e recuperarli, grazie ai loro racconti, testimonianze e immagini delle telecamere.

Su molte pedalavano gli stagionali africani, in città o diretti al luogo di lavoro della raccolta frutta. Avrebbero acquistato le bici senza essere a conoscenza della provenienza.

Secondo voci in circolazione l’autore dei furti potrebbe essere un residente di Saluzzo.