A Bagnolo Piemonte il Circolo Acli di Madonna della Neve si prepara alla festa patronale

Dal 2 all’8 agosto il santuario di Madonna della Neve di Bagnolo Piemonte celebra la festa annuale e, per l’occasione, il locale circolo Acli, guidato dalla presidente Marzia Piccato, offre numerose opportunità per stare insieme e trascorrere delle giornate serene tra amici.

Per il 3 agosto è in programma la “cena degli sposi” che hanno pronunciato il loro sì nel santuario: l’appuntamento, aperto a tutti, è fissato per le ore 20; a partire dalle 21 ci sarà un intrattenimento musicale con Niccolò ed Enzo.

Gli sposi che desiderano partecipare, sono invitati a portare o indossare i loro abiti nuziali con la loro foto ricordo. Sono previsti premi per gli sposi.

Inoltre, da mercoledì 4 a domenica 8 agosto, si potrà pranzare e cenare con menù del giorno e, come da tradizione, ci sarà la grigliata tutti i giorni (consigliata la prenotazione al 339.5339916 Marzia).

Dopo la festa di Madonna della neve, il circolo ha in programma altre iniziative tra cui il pranzo di ferragosto, il 15 del mese, e la festa dei nonni, la prima domenica di settembre, con musica dal vivo e premi per i partecipanti.