Assemblea Generale del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Cuneo (VIDEO)

Nella giornata di lunedì 26 luglio 2021 si è svolta l'Assemblea Generale del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Cuneo.



I lavori sono stati introdotti dal Presidente Franco Drocco "… ho voluto fortemente questa Assemblea in presenza, con la condivisione di tutto il Consiglio Direttivo. Questo incontro vuole essere un segno di fine pandemia, un segnale di positività, un segnale di ripartenza della nostra attività professionale. Le sensazioni e i dati in questo senso sono assolutamente confortevoli e indicano una ripresa che giustifica questo ottimismo".

A dimostrazione dell’importanza dell’evento, erano presenti il geom. Maurizio Savoncelli - Presidente del Consiglio Nazionale e il geom. Diego Buono - Presidente della Cassa Italiana Previdenza e Assistenza Geometri.



L’evento è stato celebrato all’interno delle prestigiose sale dal Filatoio Rosso di Caraglio, location ideale per premiare i 58 geometri che hanno raggiunto i 40 anni di iscrizione al collegio.





Il Collegio dei Geometri di Cuneo, in questo periodo di difficoltà legate alla pandemia in corso, ha ritenuto importante creare opportunità per promuovere la figura del geometra e la sua fondamentale funzione a servizio della società e del territorio.Questo aspetto è stato ritenuto prioritario negli ultimi anni: si sono curati i rapporti esterni, sono stati creati eventi a livello territoriale coinvolgendo Enti Locali istituzioni e la popolazione; il tutto con l'obiettivo di riportare la figura del geometra al centro dell'attività amministrativa, produttiva e sociale.E’ stato ribadito più volte che, essendo ormai alla fine dal periodo di crisi determinata dalla pandemia, il Collegio sta riproponendo la figura del geometra quale riferimento professionale per la ripresa delle tradizionali attività edilizie al servizio della collettività.In questo settore la parola d'ordine passa da “nuove costruzioni” al concetto innovativo e positivo di “recupero e efficientamento dell’edificato”, garantendo così il contenimento del consumo di suolo e il contemporaneo recupero di situazioni edilizie e siti degradati.L'attivazione dei vari Bonus e Super Bonus sta incentivando l'attività e introduce una nota di ottimismo all'interno del settore edilizio.E’ emerso più volte che, per poter rispondere alle nuove esigenze innovative del mercato, il geometra si forma con continuità così da poter essere parte attiva nella gestione dei vecchi e nuovi settori di attività.Il Collegio dei Geometri di Cuneo ha dedicato grande impegno, tramite la propria Fondazione, per poter garantire una formazione continua “obbligatoria” di altissima qualità avvalendosi di docenti di primissimo livello. La finalità non è limitata al conseguimento dei crediti formativi ma si pone l'obiettivo primario di allargare ed aggiornare le competenze professionali dei singoli iscritti.Particolare attenzione è stata posta alla “laurea abilitante” per i geometri del futuro con la conseguente eliminazione dell’esame di Stato. In sostanza, per diventare geometri ed esercitare la libera professione di geometra bisognerà per forza laurearsi: la laurea sarà triennale. La proposta prevede che il corso di laurea sia abilitante, nel senso che l’esame finale di laurea ha valore di esame di abilitazione alla professione di geometra; i primi corsi inizieranno già nell’autunno 2022.In occasione dell’assemblea hanno avuto inizio le consultazioni elettorali che sono successivamente perdurate fino a venerdì 30 luglio, andando a rinnovare il Consiglio Direttivo del Collegio per il quadriennio 2021 – 2025 che lavorerà nell’insegna del rinnovamento in continuità con l’attuale dirigenza, andando a costituire i presupposti per una sempre e miglior presenza del geometra professionista nell’ambito provinciale.ELENCO PREMIATI ASSEMBLEAAbrigo Marco n. 1755Adriano Luigi n. 1763Ariaudo Gian Piero n. 1764Barale Gianpiero n. 1714Battisti Renato n. 1650Beccaria Giorgio n. 2267Bertola Mario n. 1789Bonelli Vincenzo n. 1766Bonetto Giuseppe n. 1680Bracco Piero Luigi n. 1689Brizio Giuseppe n. 1729Calvo Pierangelo n. 1723Castelli Aldo n. 1730Cerutti Armando n. 1702Chiavarino Daniele n. 1703Cismondi Gianmichele n. 1691Coalova Lorenzo n. 1767Cornero Walter n.1670Crastore Luigi n. 1698Dabbene Mauro n. 1715Dalmasso Franco n. 1692Dotta Giuseppe n. 1716Einaudi Giorgio n. 1704Ellena Marco n. 1781Fenoglio Giancarlo n. 1732Fino Giovanni Franco n. 1785Fumero Pier Lorenzo n. 1671Gallo Francesco n. 1786Ghibaudo Giuseppe n. 1768Giannuzzi Antonio n. 1721Gianolio Ernesto n. 1717Griglio Carlo n. 1756Gullino Massimo n. 1769Isoardi Armando Luciano n. 1652Isoardi Claudio n. 1673Mallano Giovanni n. 1674Marocco Giovanni n. 1675Marolo Lorenzo n. 1713Martino Sergio n. 1708Mellano Roberto n. 1741Mellano Silvio n. 1751Montanaro Bruno n. 1654Negro Walter n. 1682Pastore Ettore n. 1793Pellegrino Battistino n. 1735Perotti Mario Luigi n. 1656Picco Mario n. 1718Pistone Aldo n. 1709Riba Rosanna n. 1695Rivoira Adriano n. 1753Rosa Aldo n. 1677Scatolero Giorgio n. 1666Testa Pier Paolo n. 1792Tomatis Livio n. 1679Valinotti Michele n. 1743Vercelli Gian Franco n. 1779Viale Ugo N. 1788Vietti Giovanni N. 1737