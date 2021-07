Il piacere di scrivere il Piemonte: evento letterario in Val Bronda

Lo Spazio culturale piemontese, in collaborazione con i comuni della Valle Bronda, organizza sabato 7 agosto alle 17, un evento letterario all’aperto presso il Ristorante "La Torre di Brondello" dal titolo “Il piacere di scrivere”, al quale sono invitati tutti, in particolare le persone che amano scrivere e leggere.

L’incontro che ha come riferimento il Piemonte, fonte inesauribile di ispirazione, prevede una chiacchierata gioviale con alcuni scrittori del territorio piemontese su temi e argomenti che riguardano la scrittura come strumento non solo poliedrico e potente per raccontare e raccontarsi, ma anche terapeutico e liberatorio. Un mezzo che unisce passato, presente e futuro, lo scrittore con il mondo, che apre la mente, il cuore e ci ricorda che “Fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza”.

A chiusura dell'evento che ha il patrocinio dei comuni di Pagno e Revello avrà luogo una merenda sinoira per la quale è necessario prenotarsi presso il Ristorante La Torre al seguente numero 0175 76198.

Per info: Angela Delgrosso tel. 330 204153