In arrivo le nuove regole del Green Pass. Ancora molti i nodi da sciogliere, dubbi tra gli imprenditori

In arrivo nuove regole con l'introduzione del Green pass, ma come funzionerà?

Il passaporto vaccinale diventerà obbligatorio dal prossimo 6 agosto. Nel nostro paese, servirà per prendere parte a cerimonie civili e religione, spostarsi tra eventuali zone "rosse" o "arancioni", per accedere a qualsiasi tipo di servizio di ristorazione al tavolo al chiuso, spettacoli, eventi e competizioni sportive, musei, istituti e luoghi di cultura, piscine, palestre, centri benessere, fiere, sagre, convegni e congressi, centri termali, parchi tematici e di divertimento, centri culturali e ricreativi, sale da gioco e casinò, concorsi pubblici.

Queste le nuove regole stabilite dal Governo, ma sono diverse le perplessità delle piccole medie imprese che, di fatto, dovranno capire come integrare le procedure di controllo con le loro attività, rispettando tutte le norme, privacy inclusa.

"Come si può fare turismo se non si sa cosa bisogna fare per essere in regola? Come ci si comporta con il green pass con i dipendenti?" - si domanda Paolo Manera, imprenditore monregalese, come molti altri lavoratori delle pmi - "Come per tutta la pandemia anche per il green pass la solfa è la stessa. Tra pochi giorni entrerà in vigore il sistema di controllo e vigilanza legato al green pass e gli imprenditori non sanno ancora cosa fare. Le imprese e le partite iva in generale, stremate dalla pandemia, a breve saranno caricati del fardello del controllo del green pass e a oggi nessuno sa ancora con certezza quali saranno gli oneri e i rischi economici di questo adempimento.