Pontedassio: perde il controllo dell'auto e finisce contro il guard-rail sulla SS28, morta una donna (Foto)

Un’auto è finita contro il guard-rail per cause ancora in via d’accertamento e una di 67 anni, che viaggiava a fianco del marito che stava guidando, è rimasta incastrata all’interno. A nulla, purtroppo, sono valsi i soccorsi del personale medico del 118, dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco. La donna è morta sul colpo.