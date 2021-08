Tempo libero nella prima domenica di agosto in Granda

Molte di queste manifestazioni si svolgono all’aperto e, in caso di condizioni meteo non favorevoli, potrebbero subire variazioni del programma: per aggiornamenti consulta i riferimenti indicati. Le iniziative qui proposte si svolgeranno secondo i protocolli previsti per la prevenzione del Covid 19. Tutti gli eventi per questo fine settimana li trovi su: www.cuneoholiday.com e www.visitlmr.it



- Musica e spettacoli

A Niella Tanaro a partire da oggi, domenica 1° agosto, inizia la XXVII edizione di "Musica sull'aia", rassegna concertistica che promuove e diffonde la musica dotta e popolare facendo rivivere i cortili del paese. Questa domenica alle 21.00 è in programma il concerto di apertura “Nella vecchia fattoria” con il Quartetto Ritmo, piacevole e coinvolgente gruppo che propone brani dedicati agli animali nella canzone italiana. L’ingresso è libero ed è gradita un’offerta libera per aiutare la Pro Niella Tanaro a sostenere tale lodevole e importante iniziativa culturale.

Sempre a Niella Tanaro stanno terminando i preparativi per l’allestimento della prima edizione dell'attesa mostra fotografica “Come eravamo – I niellesi nel ‘900”.

Orario di apertura: dal 1° al 31 agosto, venerdì, sabato e domenica dalle ore 15 alle ore 18, nella Confraternita di Sant'Antonio Abate. Info: www.facebook.com/Pro-Niella-Tanaro e www.facebook.com/comuneniellatanaro



Il Voxonus Festival riparte dalla provincia di Cuneo. Il ciclo di concerti dal titolo “Il Barocco incontra il Folk” prosegue oggi, domenica 1° agosto, alla Certosa di Chiusa Pesio con un doppio turno, alle 16 e alle 18. Protagonista di questo fine settimana è la formazione Voxonus Duo e percussioni composta da Maurizio Cadossi, violino e Claudio Gilio, viola, insieme al percussionista Flavio Spotti. Per i concerti la prenotazione è obbligatoria. L’evento si svolgerà nel rispetto delle misure anti Covid-19. Sarà garantito il distanziamento e nei luoghi chiusi il pubblico dovrà indossare la mascherina. Info: www.facebook.com/orchestrasinfonicasavona



A Guarene questa domenica alle 21.00 Roero Music Fest proporrà “Real... mente Napoli”, un concerto di brani selezionati dal grande repertorio della “canzone classica napoletana”. Dall’accorata interpretazione di “Era de Maggio” a “Maria Mari”, un susseguirsi crescente di brani vocali e strumentali, come la travolgente “Tarantella di Calace”, “Torna a Suriento”, “Reginella “, trascrizioni eleganti e delicate che arricchiscono di colori queste musiche, senza tuttavia alterarne la semplicità e la schiettezza. Ad eseguirle sarà Tommaso Chimenti (voce), accompagnato da Luciano Damiani (mandolino) e Michele Libraro (chitarra). Inizio del concerto alle ore 21 in piazza Roma (in caso di maltempo si terrà alla chiesa della SS Annunziata). Ingresso libero, prenotazione obbligatoria. Info: www.facebook.com/roeromusicfest



Per la rassegna Suoni dal Monviso Festival appuntamento oggi, domenica 1° agosto, aggiornato alle ore 11.45 (causa previsioni meteo) a Pian Munè, Paesana, con “Sogno e son Desto”, brioso spettacolo ideato, scritto e interpretato da Massimo Ranieri, autentico istrione dello spettacolo e del palcoscenico: cantante, attore, conduttore televisivo, regista teatrale, doppiatore e ballerino. Il personaggio napoletano regalerà al pubblico canzoni, monologhi, racconti, improvvisazioni ed emozionare interpretando, oltre al repertorio della canzone napoletana, brani dei più celebri cantautori italiani e internazionali “conditi” tutti da parentesi cariche di sorprese. Il concerto si terrà in località "Fontanone" a 1900 metri s.l.m., accessibile unicamente a piedi, in un’ampissima radura con vista sul Monviso.

Ulteriori aggiornamenti e tutte le informazioni per partecipare a questo evento unico li trovi

su: www.facebook.com/suonidalmonviso e www.facebook.com/PianMune



Oggi, domenica 1° agosto alle ore 18, all’anfiteatro di Monserrato, a Borgo San Dalmazzo è in programma il concerto “Musica d’estate in anfiteatro” con l’orchestra Bartolomeo Bruni diretta da Francesco Pellegrino e il solista Ezio Ghibaudo (Fisarmonica). Musiche di Bizet, Piazzolla, Britten. Ingresso libero. Visto il numero limitato di posti disponibili presso l’anfiteatro di Monserrato, è consigliato prenotare anticipatamente contattando la mail: maura@centrospettacolo.com

Recarsi in anfiteatro con adeguato anticipo. Info: www.comune.borgosandalmazzo.cn.it



Questa si terrà in piazza del Municipio a Ceva un concerto della Banda musicale.

I musici cebani proporranno nuovamente il loro bellissimo repertorio con qualche novità.

Appuntamento per le 21 con ingresso libero, posti limitati da prenotare.

Info: www.comune.ceva.cn.it

La corale Le Tre Valli di Saluzzo riparte e mette in calendario il primo concerto del 2021. Lo storico ensemble saluzzese si esibirà al concerto che si terrà oggi, domenica 1° agosto alle 16, presso l'osteria “Furnel e Pirol” a Prazzo in alta Valle Maira. In caso di maltempo la manifestazione sarà annullata. Info: www.coraleletrevalli.it



A Bra oggi, domenica 1° agosto è in programma il Don Giovanni di Mozart, celebre composizione lirica che sarà presentata alle 21 dall’Orchestra filarmonica del Piemonte e dal coro lirico Enzo Sordello di Cuneo. Per assistere allo spettacolo occorre prenotare. I biglietti costano dieci euro. Info: www.turismoinbra.it/bra-il-don-giovanni-di-mozart-per-lopera-del-1-agosto



Nel seicentesco santuario della Beata Vergine di Hal si terranno i concerti della rassegna Pomeriggi in musica, allestita e organizzata dal Comune di Murazzano. Il primo è per questa domenica alle 17 con il “Quartetto 4,3,2,1”. Si esibiranno Hertha Rosa-Herseni e Lieke Bienfait al violoncello, Sabine Fischer al pianoforte e Monica Hofman (piano e voce). L’ingresso è libero, senza prenotazione. Info e calendario: www.comune.murazzano.cn.it



Oggi, domenica 1° agosto, arriva a Pietraporzio la rassegna R-Esistenze, pensata e organizzata dai giovani dell’associazione Yepp Valle Stura, e saranno i Lou Tapage ad esibirsi accanto all’incantevole lago artificiale alle 21. La band cuneese, attiva dal 2000, mescola culture e lingue, dall’italiano al francese, dall’occitano al catalano, restituendo al pubblico un genere rock folk nato dalla musica popolare delle Alpi piemontesi. La partecipazione al concerto è gratuita con prenotazione obbligatoria e si svolgerà nel rispetto delle normative anti Covid 19.

Info: www.facebook.com/yeppvallestura



La rassegna Occit’amo prosegue oggi, domenica 1° agosto, con ritrovo a Valmala. Dalle 16.30, passacharriera sui sentieri nei dintorni del Santuario di Valmala con la musica del duo La Bandia. Alle 18 concerto in Santuario con Bordons de l’esprit che propone musica sacra in lingua occitana. Per tutta la giornata, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16.30, possibilità di andare “Alla scoperta dei tesori della Diocesi di Saluzzo”: il Santuario della Madonna degli Arvatti, la parrocchiale di San Giovanni Battista e la cappella di Chiot Martin.

Info e prenotazioni: www.occitamo.it, aggiornamenti: www.facebook.com/occitamo



Circo protagonista a Savigliano nel fine settimana con un doppio appuntamento nel tendone allestito al parco Longis. Anche oggi, domenica 1° agosto alle 17 è in programma “Jazz e circo sotto 20”, spettacolo circense dei giovanissimi artisti delle scuole di circo “Fuma che ‘nduma” musicato dal vivo da La Erios Jazz Orchestra. Sarà un evento all’insegna di numeri di giocoleria, acrobatica ed equilibrismo su un repertorio di brani che vanno da “Sing Sing Sing” a “Somewhere over the raimbow”, da Benny Goodman a Duke Ellington.

Info: www.facebook.com/fumachendumacirco



Torna dopo un anno di assenza, in Piazza Foro Boario a Cuneo, la manifestazione musicale dedicata a chi resta in città. Il Festival “R-estate al foro”prevede quattro grandi concerti, tutti ad accesso gratuito; Chi vorrà potrà cenare ai tavoli Baladin, allestiti per l’occasione proprio sotto al palco (prenotazione obbligatoria).

Si inizia questa sera alle 21.30 con Africa Unite: “The combo session tour” nasce dall’esigenza di suonare con una formazione più snella e facilmente adattabile alla situazione sociale che stiamo vivendo, senza rinunciare al suono e alle caratteristiche qualitative dello spettacolo di Africa Unite. La band, tra le più longeve d’Italia, festeggia quest’anno il quarantesimo compleanno.

Info: www.facebook.com/openbaladin.cuneo



Il concerto dal titolo "Il colore del vento", con canzoni di De André, è in programma oggi, domenica 1° agosto, alle 18,30, presso la piscina comunale di Entracque, in Valle Gesso in memoria dei "ragazzi delle stelle". Si esibiranno i musicisti Marco Giraudo: chitarra e voce; Mauro Capetta: fisarmonica; Luca Bertola: pianoforte; Liliana Sbordoni: violino; Massimo Galliano: chitarra; Giulia Battistino: flauto; Enrico Piantino: batteria; Cristina Villani: voce; Antonio Parrino: percussioni; Marco Serra: tromba; Massimo Cavallera: basso. Lo spettacolo, a ingresso libero, è regolamentato secondo le normative anti Covid. Info: www.turismoentracque.it



- Paesi in festa e appuntamenti d’estate

A Mondovì prosegue anche oggi, domenica 1° agosto, il “Week-end con le Vecchie Signore”: un evento con auto, moto e camion storici. Il programma di oggi prevede l’esposizione di auto e moto a Mondovì in Piazza Ellero. Info e programma completo: www.ruotedepocarivieradeifiori.it



La Pro Loco del Cornale di Magliano Alfieri proporrà questo fine settimana una riedizione della festa estiva: questa sera, a partire dalle 20.30 presso la struttura coperta della vivace borgata, scatterà la tombola con nuova formula e premi mangerecci e non solo. Anche oggi sarà attivo il servizio bar. Info: www.facebook.com/circoloacli.cornale



La Fiera del Pesco di Canale è in programma per questo fine settimana. La giornata di oggi si aprirà alle 10 con la sfilata in centro della Desperados Show Band; alle 20.30, l'associazione di volontariato Roero Rosa organizzerà una passeggiata dal titolo “Fuochi e Stelle”. Spettacolo pirotecnico in programma dalle 23 dalla collina di Mombirone. Sempre questa sera, dalle 21 in piazza Italia il concerto della grande soprano Katia Ricciarelli accompagnata dal tenore Francesco Zingariello e dal baritono Alberto Zanetti. Posti limitati per le misure di sicurezza Covid con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti. Sino ad oggi saranno allestiti il punto enogastronomico nei giardini del castello, il luna park e il banco benefico presso l'oratorio parrocchiale. Info: www.canaleonline.it



A Corneliano d’Alba appuntamento nel fine settimana con la Festa Patronale di Sant’Anna.

Oggi, domenica 1° agosto, entrerà in scena la pallapugno, con la prima edizione del Memorial “La partita di Sergio”. Alle 20 sarà servita la ormai tradizionale Cena sotto le stelle, con un menù a base di pesce. Alle 21 è in programma il concerto della Bruno Montanaro Show Band con il liscio e i ballabili. Per tutta la durata della festa, sarà allestito un lunapark in piazza Europa.

Info: www.facebook.com/ProLocoCorneliano



Si fa festa anche a Villa di Verzuolo. Oggi, domenica 1° agosto, dalle 16 ci saranno gli stand espositivi delle associazioni, mostra fotografica "Con i miei occhi" a cura dell'associazione Airone e laboratori per bambini con la ludoteca Mago Merlino. Sempre nel pomeriggio "Mi batte il cuore in piazza": percorso di teatro itinerante da piazza Buttini all'ala della Villa. Dalle 18,30 aperitivo del Marchese e Touresan (le maschere di Verzuolo) in collaborazione con Caffetteria 4 Gatti. Dalle 20 paella in piazza da prenotare e a seguire spettacolo "Casa Peyretti" con musicisti e intrattenitori del programma di Retesette. Info e programma completo: villadiverzuolo.it, aggiornamenti:

www.facebook.com/pro.villa.9



A Vottignasco questo fine settimana il Fagiolo e la Salsiccia nobile saranno grandi protagonisti tra le tavolate allestite sotto il tendone della Pro Votti. La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle norme di prevenzione sanitaria. Oggi, domenica 1° agosto, sono previsti l’esposizione di macchine da rally, il pranzo del pilota e la distribuzione di fagioli, salsiccia e apericena, prima dei Votti Summer Games, giochi e attività per famiglie. Info: www.facebook.com/prolocoVottignasco



A Lequio Berria questa domenica inizia la Festa patronale di San Lorenzo. Alle 9 ci sarà l'allestimento delle bancarelle dei prodotti tipici locali. Alle 10 la seconda edizione di “Ricominciamo ad arte”, percorso espositivo di pittura nelle vie e piazze del paese. Alle 10.30 una rassegna di attacchi (Carrozze attacco a tiro singolo, pariglia e tiro a quattro); alle 16 la presentazione e sfilata delle carrozze e alle 17 il laboratorio artistico per bambini “piccoli pittori crescono”. A partire dalle 18 arriva la prima Costinata da asporto “Tradizione e futuro”. In prima serata il concerto presso l'ala della vineria “Da Ambros”, con il gruppo rock “Sarah's back”; infine chiusura dell'intensa giornata alle 22 con il “botto”. Si raccomanda di osservare le regole per evitare il contagio Covid19. Info: www.facebook.com/lafestadiLequioBerria



A Gorzegno questa domenica proseguono le visite guidate su prenotazione organizzate da Itinera “Fra i castelli della Bormida”, mentre la Community Andé organizza “Alla scoperta dell’Alta Langa”, un trekking storico e naturalistico tra i boschi e le borgate di Gorzegno. Nella Cappella di S. Martino prosegue la mostra di scultura contemporanea “Sulle orme di Michelangelo”.

Info: www.facebook.com/comunegorzegno



A Rodello questo fine settimana si svolgerà la tradizionale festa del grano organizzata dall’Asd culturale rodellese. Oggi, domenica 1° agosto, la festa avrà inizio alle 8 quando approderanno al campo Verde le macchine agricole d’epoca per il classico raduno, organizzato in collaborazione con il Club amatori trattori d’epoca Langhe e Roero. A mezzogiorno s’inaugurerà la fiera del grano. Alle 12.30 ci sarà il pranzo per i trattoristi, gli espositori e tutti i partecipanti. Nel pomeriggio, alle 16, si terranno le dimostrazioni della trebbiatura del grano. Alle 20 si chiuderà con la tradizionale grigliata.



- Castelli aperti e altri luoghi da visitare

Prosegue la rassegna Castelli Aperti che apre le porte di castelli, palazzi, ville, torri, giardini, musei ed itinerari storici ed artistici. Sono tante le proposte per oggi, domenica 1° agosto.

Questo fine settimana saranno visitabili: ad Alba il Museo Diocesano, a Barolo il Castello Falletti e WIMU Wine Museum, a Bra la Zizzola, il Museo Craveri di Storia Naturale, il Museo Civico di Palazzo Traversa e il Museo del Giocattolo, nella frazione Pollenzo la Banca del Vino, a Busca il castello del Roccolo, a Caraglio il Filatoio, a Cherasco Palazzo Salmatoris, a Fossano il Castello degli Acaja, a Govone il Castello Reale, i castelli di Magliano Alfieri, di Manta, di Monteu Roero, di Roddi, Saliceto e di Serralunga d’Alba. A Saluzzo sono aperti Casa Cavassa, la Castiglia, la Torre Civica, la Pinacoteca Matteo Olivero e la Villa Belvedere. A Savigliano porte aperte al Museo Civico A. Olmo e alla Gipsoteca D. Calandra, a Vinadio al Forte Albertino.

Info e contatti per prenotare: www.castelliaperti.it



Oggi, domenica 1° agosto l’associazione Ingenium aprirà le porte del Parco Museo dell’Ingenio, a Busca dalle 14.30 alle 18.30. Nell’ex convento dei Frati Cappuccini si potrà ammirare la mostra personale del pittore Pier Francesco Ramero, con la possibilità di portarsi a casa opere uniche il cui ricavato andrà totalmente a favore di Ingenium, grazie alla generosità dell’autore.

Saranno inoltre presenti le fantasiose creazioni di carta e libri riciclati di Carla Rinaudo, accanto alle splendide riproduzioni su scala di carrozze e carri agricoli di Salvatore Melis.

Il parco con i suoi personaggi in legno potrà essere esplorato con un viaggio sul trenino, mentre al primo piano la maestra merlettaia Ombretta Audisio spiegherà l’arte del tombolo, e nel resto del percorso si scopriranno numerosi esempi di evoluzione tecnica del lavoro agricolo e industriale.

Ingresso gratuito. Info: www.facebook.com/associazioneIngenium



Oggi, domenica 1° agosto, il Museo della Fisarmonica ed il Museo del Suono di Robilante saranno aperti col seguente orario 10-12 e 15-18. Al fine di garantire il distanziamento tra persone è stato individuato il numero massimo di visitatori che potranno accedere contemporaneamente sulla base della dimensione dei vari locali museali (8 al Museo della Fisarmonica e 5 al Mu.S. Com).

E’ pertanto consigliata la prenotazione della visita guidata (della durata di 30 minuti per Museo Fisarmonica ed 1 ora per Mu.s.com). Si ricorda che durante tutta la visita sarà obbligatorio indossare la mascherina. Info: www.comune.robilante.cn.it (area tematica “Vivere Robilante”).



Proseguono anche questa domenica le aperture sui Sentieri dei Frescanti e saranno due i beni liberamente visitabili del circuito: il Santuario del Tavoletto a Sommariva Perno che è il più recente sito artistico entrato a fare parte del progetto Sentieri dei Frescanti e il Santuario della Madonna dei Boschi di Vezza d’Alba durante l’open day “Le Rocche e la Devozione”.

Sarà possibile avere accesso al Santuario di Sommariva Perno esclusivamente con l'iscrizione all’innovativa app “Chiese a porte aperte”. L’App gestisce molteplici operazioni, dalla prenotazione della visita all'apertura automatizzata della porta. Una volta effettuato l’accesso tramite QR si viene guidati alla scoperta del bene al suo interno.

Il Santuario della Madonna dei Boschi di Vezza d'Alba sorge sulla sommità di una collina ben visibile dalla strada romantica fra Valle Sanche e Valle Maggiore. Nella sua Cripta furono seppelliti fra il 1608 ed il 1800 vari esponenti della famiglia dei Roero di Vezza e di Guarene.

Informazioni: www.cittaecattedrali.it/it/chiese_aperte e www.sentierideifrescanti.it



A Racconigi il Museo della Seta sarà aperto tutte le domeniche di agosto (con esibizione del Green Pass) per le visite. Info: www.facebook.com/museodellasetaracconigi

Il tradizionale percorso di vista del castello di Racconigi si arricchisce con l’esposizione nella Cappella settecentesca di oggetti, selezionati dalla raccolta di armi e oggetti etnografici custodita nel Deposito Armeria, uno dei segmenti inediti e più sorprendenti del patrimonio della residenza rimasto sinora nascosto agli occhi dei visitatori. Per l’itinerario tematico “Vita privata di un re” si sceglie il percorso nelle terme carloalbertine: da giovedì a domenica 10-17.30. L’itinerario focalizza l’attenzione sulla figura del re Carlo Alberto, raccontandone la dimensione più intima, attraverso gli spazi privati e della ritualità quotidiana. Prenotazione: non necessaria per il Parco; obbligatoria per la visita al Castello e per le visite guidate. Info: www.cuneoalps.it

Sempre a Racconigi il centro Cicogne e Anatidi di via Stramiano sarà visitabile per tutto agosto, compresi i festivi, dalle 9.30 del mattino fino al tramonto, Ferragosto compreso.

Info: www.facebook.com/centrocicogneracconigi