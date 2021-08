Open Day per i ragazzi tra i 12 e i 19 anni al centro vaccinale di Borgo San Dalmazzo

L’Asl CN1 ha organizzato un Open Day rivolto ai ragazzi della fascia d’età 12-19 per sabato 7 agosto presso il centro vaccinale ex officine Bertello (via Vittorio Veneto, 19) a Borgo San Dalmazzo.

Potranno ricevere la vaccinazione in accesso diretto i ragazzi dai 12 anni compiuti ai 19 anni a partire dalle ore 8.30 nei limiti delle dosi disponibili.

I ragazzi dovranno accedere ai Centri accompagnati da almeno un genitore/tutore munito di autocertificazione di responsabilità genitoriale e consenso alla vaccinazione per il minore.

L’autocertificazione e il consenso, unitamente alla copia di un documento di identità valido, dovrà essere consegnata per entrambi i genitori, oppure per il tutore, oppure unitamente alla dichiarazione di famiglia monogenitoriale.

Si ricorda inoltre che è stata attivata la vaccinazione dei giovani della fascia di età 12-19 in accesso diretto (nei limiti delle dosi disponibili) dalle 8,30 alle 13,00 dal lunedì al venerdì, nei seguenti Centri Vaccinali:

BORGO S. DALMAZZO: presso ex Officine Bertello, via Vittorio Veneto 19

CUNEO: Movicentro – Tendostruttura di corso Monviso

MONDOVI': Valauto, via Torino 77

SAVIGLINAO: cCrusà Neira, piazza Misericordia

FOSSANO: sito Protezione Civile - Via Granatieri di Sardegna 1

SALUZZO: Pala CRS presso Foro Boario, via Don G. Soleri

Inoltre, dalle 10,30 alle 13.00, dal lunedì al venerdì, presso il Centro Vaccinale di CEVA (Presidio Ospedaliero).