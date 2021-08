AFP Verzuolo: in arrivo un autunno pieno di occasioni per aggiornarsi e migliorare il proprio lavoro!

Dal 1998, il centro AFP di Verzuolo segue una vocazione formativa indirizzata all’area della saldocarpenteria e della meccanica d’auto, garantendo una proposta educativa e formativa di qualità. Un vero e proprio punto di riferimento per il territorio dell’area saluzzese e delle valli per la qualificazione, l’aggiornamento professionale, l’orientamento e i servizi al lavoro.





Da sempre, in linea con l’impegno e la qualità che contraddistinguono AFP, il CFP di Verzuolo risponde in modo puntuale alla richiesta di ricerca professionale delle imprese del territorio, costruisce reti con le principali associazioni di categoria sviluppando progetti e attivando protocolli d'intesa e accordi operativi per rendere fruibili i propri servizi.





Con uno sguardo sempre attento alle evoluzioni del lavoro e alle richieste di competenze necessarie oggi per riuscire professionalmente in differenti settori, la sede di Verzuolo accoglie l’autunno con due corsi che ben rappresentano le attuali tendenze: LINGUA INGLESE LIVELLO ELEMENTARE e COMPETENZE DIGITALI: ELABORAZIONE TESTI E FOGLIO ELETTRONICO BASE. La conoscenza della lingua inglese è ormai indispensabile per muoversi con consapevolezza in ambito lavorativo e per avere un confronto diretto con strumenti, istruzioni e soggetti. La competenza digitale è definita una delle otto competenze chiave e descrive l’uso sicuro e informato dell’intera gamma di tecnologie digitali per l’informazione, la comunicazione e il problem-solving di base in tutti gli aspetti della vita.





Migliora le tue abilità linguistiche e digitali e scopri i corsi della sede AFP di Verzuolo.

http://www.afpdronero.it/index.php?module=courses&method=main&resetFilters=1&filters:CO_ENTE=VE





Contatti:

Via Don Orione, 41 - 12039 Verzuolo (CN)

Tel 0175-86471

E-mail: centro.verzuolo@afpdronero.it