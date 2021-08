Incontro tra Priorità alla Scuola Mondovì e l'assessore Robaldo per fare il punto sulla ripartenza

Settembre si avvicina e, lo scorso sabato, il comitato Priorità alla Scuola Mondovì (PAS), dopo aver raccolto dubbi, perplessità e richieste da parte dei genitori ha incontrato l'assessore all'istruzione Luca Robaldo.

Un confronto positivo che conferma il dialogo che l'amministrazione ha sempre mantenuto con i diversi enti del mondo della scuola e con le famiglie.

Diversi gli argomenti presentati da PAS: edilizia scolastica, riorganizzazione dei trasporti, garantire la non discriminazione tra vaccinati e non per le lezioni in presenza, ma anche l'allarmante aumento dell'homeschooling.

"Ringraziamo l'assessore e il comune per la costante disponibilità" - spiegano da PAS Mondovì - "Per quanto riguarda l'edilizia scolastica ci è stato confermato che le scuole hanno provveduto a segnalare le proprie necessità e si sta intervenendo ma non ci sono problematiche particolari a Mondovì. Sul fronte trasporti abbiamo chiesto di avere un aggiornamento dopo l'incontro con la Prefettura (previsto per oggi, ndr). Punto chiave per la ripartenza è che tutti possano riprendere a frequentare le lezioni in presenza, senza discriminazioni tra vaccinati e non".

Il Covid e la DAD, però, oltre ad aver creato un enorme divario tra gli studenti hanno contribuito anche alla crescita dell'homeschooling, come evidenziano da PAS Mondovì: "Sono diversi i genitori in provincia e in tutto il Piemonte che stanno pensando di ricorrere alla scuola parentale. Questo dato mette in evidenza una difficoltà delle famiglie a vivere la scuola pubblica in questo periodo storico. Un dato preoccupante che deve far riflettere per cercare soluzioni".

Infine, ma non certo per importanza, il PAS ha evidenziato nuovamente la richiesta di un cambio di abitudini con la promozione di attività all'aria aperta, scolastiche e sportive, per quanto possibile.

"Abbiamo sottolineato l'importanza di aprire, per esempio con le associazioni sportive, un confronto per permettere ai nostri ragazzi di frequentare il più possibile lo sport all'aperto viste le problematiche epidemiologiche. Nel corso dell'incontro di sabato abbiamo inoltre chiesto di sistemare il campo sportivo di pallacanestro vicino al nido comunale in modo da facilitare la frequenza dei ragazzi".

"Il rapporto con il PAS Mondovì è davvero costruttivo e di questo non posso che essere grato ai componenti del Gruppo stesso" - dichiara l'assessore Luca Robaldo - "Ci siamo confrontati in merito alla ripartenza scolastica ed ho assicurato che, come sempre, il Comune farà la propria parte. In particolare, proprio oggi la collega Chiecchio parteciperà all'incontro organizzato dalla Prefettura di Cuneo in merito ai trasporti scolastici: tutti stiamo lavorando affinché la scuola riparta in presenza e, a questo proposito, devo esprimere l'apprezzamento nei confronti dei due Istituti Comprensivi cittadini, che affrontano con grande impegno questo periodo particolarmente complesso. Per quanto riguarda lo sport, ho informato il PAS rispetto alle innumerevoli iniziative messe in campo dal Comune: dall'apertura dei parchi cittadini alle ASD all'abbattimento totale del costo delle palestre comunali e provinciali, per giungere ai "voucher sport". Anche in questo ambito, comunque, siamo attenti a quanto ci verrà suggerito e felici, ove possibile, di metterlo in pratica".