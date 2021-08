Oltre 200 i partecipanti alla Villanova 8 run: record di tracciato per Gianluca Ferrato

Un successo di pubblico per la quarta edizione della Villanova 8 Run che, dopo due anni di stop, torna ad animare le vie del paese.

Un ritorno pieno di entusiasmo per la manifestazione sportiva, organizzata dall’Associazione J'Amis dij Bongiuan e dalla A.S.D. PAM Mondovì - Chiusa Pesio con il contributo del Comune di Villanova Mondovì, che prevede un tracciato di 8 km.

Oltre i 200 i partecipanti alla competizione tra sportivi e non, tra cui anche il vice sindaco e assessore allo sport Michele Pianetta. I runners ieri sera, martedì 2 agosto, sono partita da via Forzani, hanno risalito via Boves e proseguito attraversando via Garombasso, poi via degli Eula, strada la Branzola, via Vecchia di Pianfei, strada san Gottardo e poi di nuovo giù in via degli Eula, svolta in via Boves e ritorno in via Forzani.

A imporsi tra gli uomini nella gara competitiva è stato Gianluca Ferrato (Atletica Saluzzo), seguito dal compagno di squadra Paolo Aimar e Giulio Garello (Atletica Racconigi), stabilendo il nuovo record del tracciato con 25' 08".