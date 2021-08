Lavori sul ponte dell'Olla a Gaiola e lunghe code, un cittadino: "La viabilità di questa valle è in ginocchio" [FOTO]

Dopo aver realizzato il servizio nel centro di Demonte, soffocato dal passaggio di centinaia di tir al giorno, ieri la troupe di Report è stata anche sul ponte dell'Olla, altro punto nodale della viabilità della Valle Stura.

Chi lo attraversa non si rende conto di passare su un ponte così monumentale e alto.

Circa 70 metri sopra il fiume Stura, a Gaiola, lungo la statale 21 del Colle della Maddalena. Un ponte oggetto di tante preoccupazioni e segnalazioni sul suo stato di conservazione. Parliamo di un'opera concepita e costruita nell'800, sulla quale Anas, che ne ha la competenza, è già più volte intervenuta.

Proprio nei mesi estivi, quindi adesso, era previsto l'avvio di lavori strutturali, dopo quelli di messa in sicurezza dei mattoni esterni dei mesi scorsi. "La parte importante verrà eseguita nei mesi estivi. Dovremo valutare il calendario delle chiusure. Aspettiamo gli sviluppi del progetto da 1,3 milioni di euro, anche se dobbiamo guardare al futuro e pensare ad un'alternativa, perché quel ponte non può essere l'unico sbocco per la viabilità della valle".

Queste le parole del sindaco Paolo Bottero lo scorso 27 aprile.

Ad oggi i lavori non sono iniziati e, viste le code di stamattina, le conseguenze di una chiusura prolungata sarebbero devastanti per l'intera vallata.

Oggi, infatti, sono in corso dei lavori su un tombino, per la messa in sicurezza, dopo che ieri una vettura di passaggio, attorno alle 14.30, ci è finita sopra con la conseguenza di due gomme completamente squarciate. Poteva andare anche peggio. La persona alla guida è riuscita a non perdere il controllo del mezzo.

Stamattina i lavori, con il semaforo a senso unico alternato. Tre minuti circa di stop, con lunghe code e serpentoni di tir e camper. Un vero caos per la valle.

Il cittadino che ci ha segnalato la situazione evidenzia come la viabilità della valle Stura sia in ginocchio. "Mi chiedo - ci dice - cosa accadrà quando inizieranno i lavori, sempre che inizino davvero. E' da anni che ascoltiamo solo parole e promesse, ma la situazione non è mai cambiata, anzi, continua a peggiorare. Questa valle avrebbe delle immense opportunità di crescita e di sviluppo turistico, ma i tir la stanno devastando".