Mirabilia ad Alba, nel Cortile della Maddalena: laboratori e spettacoli per tutto il weekend

Prosegue il weekend albese di Mirabilia. Sabato 7 agosto, nel cortile della Maddalena, a partire dalle 9.30 del mattino, e per tutta la giornata, laboratori per tutta la famiglia con Street Japanese Lab di Micromundi che propone il Suminigashi, una tecnica decorativa giapponese dove forme astratte prendono vita sull'acqua, per poi trasferirsi definitivamente sulla carta. Si giocherà anche con un’altra tecnica sull'acqua realizzata con i gessetti. Il laboratorio prevede la creazione di macchie di colore che saranno la base per un secondo gioco con i contorni che farà emergere altre divertenti figure.

Dalle ore 10 e per tutta la giornata, sempre nel Cortile della Maddalena, la Compagnia Microcirco propone delle installazioni per i più piccoli con il Paese dei Balocchi, una deliziosa Giostrina Retrò a soli 4 posti, una vera e propria opera d’arte che riproduce in piccolo “La Giostra di Cesenatico” del racconto di Gianni Rodari. E ancora un grande Cavallo di Legno da cui essere trainati, Bolle di Sapone Giganti, il Tiro ai Barattoli e la Pesca delle Ochette per misurare la propria destrezza e il laboratorio artistico Giracolore per dipingere in libertà. Per gli appassionati di musica meccanica un Piano Melodico Giovanni Racca del 1870 e un organetto a manovella fine ‘800,

Alle 11.30 le atmosfere magiche del laboratorio di percussioni di Drum Theatre, una performance ideata da Sergio Cherubin, artista e batterista che lavora da 20 anni nel campo del sociale. Attraverso il teatro, la clownerie e le frequenze della batteria entra in mondi lontani e lontani. Il suo talento interagisce in simbiosi con gruppi di “diversamente uguali” ... Così accade che ritmo e diversità ruotino in simbiosi all'interno di un ingranaggio perfetto, generando uno strumento di inclusione preziosissimo per tutti, che trafigge, emoziona, educa, trascina e coinvolge incontro dopo incontro.

A partire dalle 17, e in altri orari del pomeriggio e della serata, nel centro cittadino, le apparizioni a sorpresa degli angeli di Silence Teatro, sospinti da una brezza misteriosa, appaiono all’improvviso nella via, dotati di candide ali, attraversano piazze e strade sollevando mulinelli di emozioni e scaglie di ricordi. In silenzio prendono possesso della città e raggiungono postazioni elevate: un arco, una finestra, un terrazzo, una scala, un torrione… La festa può iniziare.

Al cortile della Maddalena, sempre alle 17, arriva Bingo con lo spettacolo Horror Show, sul tema della paura, quanto mai attuale, trattato con leggerezza e fresca comicità in un mix di magia, giocoleria e clownerie estrema. Bingo, uno "strano tipo" vestito elegantemente di rosso e nero, tenterà di spaventarvi in ogni modo: con giochi di prestigio esplosivi, strani oggetti volanti e diavolerie tecnologiche, ma riuscirà solo a suscitare sane e positive risate. Non abbiate paura... potrebbe sempre andare peggio!

A seguire alle 18.30 il Teatro Viaggiante con la Famiglia Mirabella una versione contemporanea del circo d’altri tempi, ma che ha origine nel teatro di strada del XXmo secolo. Energia, giocoleria, mimo, equilibrismi, danza, teatro, musica: ecco le componenti di questo evento unico. In piazza, là dove no ad un attimo prima non c’era nulla, compaiono improvvisamente una bici olandese a tre ruote, monocicli di diverse misure, birilli, palline, musica e cinque personaggi dai vestiti sgargianti, cappelli e gilet: sono Edoardo Mirabella, Elisabetta Cavana e i loro figli, Martin, Matilde e Mael

La serata si chiude alle 21.30, sotto lo Chapiteau con la replica di Kairos del Teatro nelle Foglie.

Domenica 8 agosto, ultimo giorno della tappa Albese di Miriabilia, sempre nel cortile della Maddalena, il laboratorio di giocoleria di Bingo si aggiunge al laboratorio di Micromundi e alle installazioni di Microcirco

Alle 18.30 arriva il teatro urbano del duo Claudio e Consuelo con il consolidatissimo Fiabirilli. Storielle, musiche dal vivo e svariati attrezzi da giocoliere sono le basi tecniche di uno spettacolo dal ritmo incalzante, costruito su due figure clownesche: lei confusionaria e chiacchierona, lui irascibile e ingenuo, la vogliono vinta tutti e due e così discutono e litigano senza posa. Alla fine si scalda anche il pubblico e sicuramente i bambini diranno la loro. Due personaggi costantemente in lotta ma quasi con tenerezza, perché il loro contrasto viene come temperato dalla vena poetica di entrambi e dalla sincronia con cui eseguono i loro numeri, dove l’armonia della giocoleria dà alla clownerie quel carattere di irrealtà che neutralizza e ridicolizzale peggiori minacce.

Alle 21.30, l’ultimo appuntamento nella capitale delle Langhe, sotto lo Chapiteau con la replica di Kairos del Teatro nelle Foglie.

Il viaggio itinerante delle anteprime di Mirabilia prosegue poi con la tappa di Busca dal 25 al 29 agosto. Sarà poi Cuneo, come lo scorso anno, ad accogliere il Festiva dal 31 agosto al 5 settembre. Ultimo appuntamento l’11 settembre a Savigliano al Museo Ferroviario Piemontese per una giornata spin off dedicata alle famiglie.

Anche quest’anno sarà possibile utilizzare l’App Mirabilia Light già ideata per Mirabilia 2020 e ulteriormente incrementata, che consentirà di far conoscere al meglio i siti del Festival oltre a contribuire alla gestione, in un contesto ancora di emergenza sanitaria, della biglietteria e della prenotazione degli spettacoli. Gli spettacoli a biglietto sono anche acquistabili su Liveticket.it

Per tutti gli spettacoli ci si può prenotare scaricando l’App Mirabilia Light oppure con accesso diretto prima dello spettacolo fino a esaurimento posti.