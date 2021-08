Soccorsi in alta Valle Po per due persone in difficoltà sul massiccio del Monviso

Un presidio di Vigili del fuoco è presente da questa notte a Pian del Re.

I soccorritori sono stati allertati da due persone, due ragazze, che hanno riferito di essersi perse sul massiccio del Monviso, all’incirca in zona del Bivacco Andreotti, a quota 3224 metri di altitudine.

La macchina dei soccorsi si è messa in moto dopo la mezzanotte, intorno all’una.

Sul pianoro delle sorgenti del Po, a Pian del Re, sono giunti due fuoristrada dei Vigili del fuoco del distaccamento di Barge. Dal momento che le due donne non hanno riferito problemi di salute, si è deciso di attendere le prime luci del giorno, per poi valutare eventualmente l’intervento del reparto volo, con l’elisoccorso.

Sul versante della vicina Valle Varaita, invece, sono stati allertati i Vigili del fuoco di Venasca ed il nucleo SAF (speleo-alpino-fluviale) partito dal comando di Corso De Gasperi di Cuneo.

Per tutta la notte, però, una squadra dei Vigili del fuoco è rimasta in alta Valle. Mentre la centrale operativa è riuscita a mantenere un contatto telefonico con le due persone in quota.

All’alba di stamane, poi, le due ragazze hanno comunicato ai soccorritori, forse grazie anche al sopraggiungere della luce del giorno, di riuscire a proseguire verso valle, in autonomia.

A Pian del Re rimane comunque il presidio dei Vigili del fuoco, fino a quando le due non arriveranno a valle.