"WOW", l'ultimo singolo di Frio raggiunge i 50 mila streams su Spotify e la semifinale di "Deejay on stage"

Il brano, rilasciato lo scorso 25 giugno su tutte le piattaforme digitali e distribuito da Reload Musica sotto l'egida di Sony Italia, in meno di due mesi si è confermato uno dei dischi più apprezzati dell'estate 2021, tagliando il traguardo dei 50 mila streams su Spotify e conquistando la semifinale di Deejay on stage.

Non un unico genere per "Wow", che è stato finalizzato nella fasi di mixing e mastering nel Groove Eater Studio di Niella Tanaro (Cuneo) dal dj e produttore Gabriele Giudici, reduce dai successi da milioni di streams, ma un’alchimia di ritmi, suoni e melodie capace di avvolgere l’ascoltatore e trasportarlo per qualche minuto in una dimensione ricca di colori e folklore