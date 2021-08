Rientro a Cuneo per i dieci vigili del fuoco impegnati a spegnere i roghi in Calabria

Partiti lo scorso lunedì, sono in viaggio per rientrare in provincia di Cuneo i 10 vigili del fuoco che hanno raggiunto la Calabria, in particolare la provincia di Cosenza, con cinque mezzi.

I pompieri della Granda hanno operato, assieme a tanti loro colleghi del nord Italia, per spegnere le decine e decine di roghi che ormai da due settimane stando devastando vaste zone della regione, interessando aree boschive e arrivando a lambire anche i centri abitati.

La situazione negli ultimi giorni è migliorata. Oggi, dal Piemonte, sono partiti anche 14 volontari del corpo AIB della Granda, per dare il cambio ai loro colleghi che stanno rientrando dopo una dura settimana di lavoro.