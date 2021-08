Meteo: clima afoso per tutta la settimana

La robusta alta pressione di matrice nordafricana, associato ad aria molto calda anche nei bassi strati sta lasciando il posto ad aria di matrice europea più fresca.

Settimana che passerà con qualche temporale anche intenso tra stanotte e domattina, con aria tutto sommato più respirabile ed annuvolamenti pomeridiani.

Su questo quadro estivo continua a campeggiare il denominatore comune di una siccità che sta assumendo caratteristiche preoccupanti. Sono mancate le piogge “buone” per la terra, per il raccolto mentre quelle battenti dei temporali o la forza distruttiva del chicco di grandine hanno contribuito in modo negativo , distruggendo i raccolti . Dove non sono arrivate le piogge, come ultimo ingrediente climatico negativo ci si sono messe le temperature africane. In settimana respireremo, speriamo possa essere un buon segnale anche per l’agricoltura in un quadro di tropicalizzazione climatica, sancita anche dalla recente grandinata che ha sorpreso degli escursionisti in quota sul Monviso.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Da oggi lunedì 16 Agosto a giovedì 19 Agosto

Cielo sereno o poco nuvoloso il mattino, con annuvolamenti cumuliformi pomeridiani e qualche temporale di sfondamento anche intenso tra stanotte e domattina su basso Piemonte. Poi ancora sereno il mattino, nubi cumuliformi ad iniziare dai settori dei rilievi e vicinori il pomeriggio.

Termometro in discesa sui valori massimi e minimi da domani

Minime in pianura intorno 21- 23°C e massime 29 - 33°C. Al mare minime intorno 18- 22°C e massime 26-30°C

In pianura moderati da Est al mare moderati o forti da Sud Est

Da venerdì 20 Agosto

Annuvolamenti irregolari il pomeriggio a ridosso dei rilievi , possibile stabilità per il week-end

