Cervasca, tutti pronti a cantare le canzoni dei Nomadi con i Controvento

A Cervasca sono già tutti pronti a cantare le canzoni dei Nomadi con i Controvento. Sabato 21 agosto, dalle ore 22.30, la Tribute band dei Nomadi farà un incantesimo suonando canzoni che non invecchiano e continuano a far sognare diverse generazioni. Nella nuova tappa del tour, confluiranno tanti appassionati già carichi a molla per un live che si prospetta ricco di intensità sonore e forte impegno sociale.