Mondovì, successo per il 9° Campionato di Bocce Quadre

Si è concluso con il trionfo di Eleonora Racca (Centallo) e Walter Torre (Dronero), il 9° Campionato Italiano di Bocce Quadre.

Un appuntamento unico nel suo genere, nato a Mondovì e capace di conquistare tutti. Un evento entrato nel cuore dei cittadini e turisti, andato in scena, come da tradizione, nella cornice di piazza Maggiore, in concomitanza con la 53^ Mostra dell'Artigianato Artistico.

"Ci sono eventi di successo che richiamano un sacco di gente per questo o per quel motivo, musica, storia, politica... E poi ci sono eventi basati su un pretesto, per esempio: su un cubetto di legno colorato che rotola e rimbalza e non si sa dove andrà a finire né quando si fermerà" - commentano dall'Associazione BQ -" È il caso delle Bocce Quadre di Mondovì che, per il nono anno, ha organizzato il Campionato Italiano, proprio a cavallo di Ferragosto".