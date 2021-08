Gregori, la borgata a 1200 metri di altezza, dove i boschi sono di tutti e il forno è condiviso

"Un esempio per il recupero e della gestione dei borghi alpini nelle nostre montagne”: così è stata definita dal sindaco di Busca, Marco Gallo, la borgata Gregori di Valmala.

L’altro giorno l’ha visitata per portare il saluto ufficiale della Città, insieme con il pro sindaco, Andrea Picco, e il consigliere municipale Germano Rinaudo. I tre amministratori hanno incontrato gli abitanti della borgata che si trova a quasi 1200 metri di altezza. Si tratta di un esempio di architettura alpina, ristrutturata negli anni Settanta, che riproduce fedelmente la tipologia edilizia montana coniugandola con le esigenze della modernità. In estate e per lunghi periodi dell’anno abitano qui una quindicina di famiglie, circa quaranta persone, provenienti dal torinese, dalla Francia e da Montecarlo.

E’ un piccolo paradiso con vista sul Monviso, di cui i proprietari sono particolarmente orgogliosi: qui si vive con le antiche regole della comunità, i prati e i boschi sono gestiti in modo collettivo e il forno è condiviso.

“Abbiamo portato il saluto e l’amicizia della Città - dice Gallo – in questo territorio del nostro Comune di splendida bellezza”.