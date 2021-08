A Mondovì il commosso addio al giornalista Raffaele Sasso

In tanti questa mattina, lunedì 23 agosto, hanno voluto dare l'ultimo saluto a Raffaele Sasso, stimato giornalista monregalese che, fino all'ultimo, ha lottato contro la malattia non venendo mai meno al suo lavoro. Proprio a fine luglio, in occasione di "Mondovì e motori", era stato presentato il suo libro dedicato ai "Fratelli Ceirano".

Nato a Polla, in provincia di Salerno, era cresciuto tra Ceva e Mondovì, giornalista professionista dal 1979, ricopriva l’incarico di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte. Già corrispondente della “Gazzetta del Popolo”, di “Repubblica” e del “Secolo XIX” dalla provincia di Cuneo, collaborava con il Tg3 regionale Rai e l’Agenzia Ansa.

Impossibile riassumere tutto quello che era Raffaele senza dimenticare qualcosa, ma in tutti coloro che lo hanno conosciuto, per lavoro o per motivi personali, resterà la certezza di aver conosciuto un uomo corretto, raffinato e professionale.

A ricordarlo Don Corrado Avagnina, direttore de "L'Unione Monregalese", con cui collaborava dal 2015, dopo la lunga esperienza a "Provincia Granda", Paola Scola de "La Stampa", la Croce Rossa e il Lions Club Carrù-Dogliani per cui curava la comunicazione e per cui era stato, rispettivamente, volontario e socio fondatore.

"Ricorderemo i tuoi insegnamenti, i tuoi consigli preziosi su come raccontare una notizia, come scattare una fotografia" - ha ricordato la giornalista Paola Scola - "e cercheremo di metterli in pratica. Sapevi raccontare il nostro territorio, andando sul posto, inseguendo la notizia e, trovando un barlume di luce, anche nei momenti più bui, come nell'alluvione del '94, quando raccontasti della nascita della piccola Gloria".

Lo scorso giugno, in occasione del "Dardanello Giovani" Raffaele era intervenuto, a nome dell'Ordine dei Giornalisti, regalando preziosi consigli ai "futuri giornalisti".

Di seguito vi riproponiamo il video e le sue parole: "Essere giornalisti è una missione. Una missione che richiede anche sacrificio. Il giornalista non può improvvisarsi, deve essere preparato, conoscere la materia e saper scrivere in italiano".

La S. Messa di Settima sarà celebrata domenica 29 agosto alle 10.30 nella parrocchia del Cuore Immacolato di Maria dove, questa mattina, sono stati celebrati i funerali.

Alla famiglia di Raffaele le più sentite condoglianze da parte di tutta la redazione di Targatocn