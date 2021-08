I coniugi buschesi Cristina e Dante Bruno ricevono il premio per la tutela del patrimonio locale e delle tradizioni piemontesi

Da anni Cristina e Dante Bruno, mediante il folklore e la storia locale hanno diffuso tra la gente l'amore per il proprio territorio, attraverso la pubblicazione di libri, ed ancora dando vita al il gruppo storico del Marchesato di Busca, e nel 2020 hanno portato a termine il giro d'Italia in costume folkloristico con i personaggi di Bella Antilia e Buscaja creando vari gemellaggi e partecipando a numerose sfilate in ogni regione italiana ed anche all'estero. Nell'estate 2021 hanno creato eventi culturali in collaborazione con le realtà locali per ricordare i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, dimostrando il forte legame che v'è tra la Divina Commedia con i Marchesi di Busca per via della discendente Bianca Lancia, moglie dell'imperatore Federico II di Svevia e il figlio Manfredi citati nell'opera del Sommo Poeta.

Dante Bruno è inoltre un musicante polistrumentista, da anni fa parte di vari gruppi musicali in particolare delle Fisarmoniche del Monviso, della Banda Musicale San Luigi di Dronero e della Banda Duccio Galimberti di Cuneo.