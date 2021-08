Rifreddo: celebrata la festa alla cappella San Bernardo sul confine con Revello ed Envie

La festa alla piccola e pittoresca cappella di San Bernardo situata su un costone roccioso al confine tra Rifreddo, Revello ed Envie quest’anno è andata davvero bene nonostante le limitazioni dovute all’emergenza Covid-19.



Complice il meteo adatto sono stati diversi i rifreddesi che si sono, infatti, recati sulle alture del paese. Alcuni lo hanno fatto a piedi altri si sono serviti di fuoristrada e trattori. Tutti comunque hanno assistito alla Santa messa celebrate dal parroco don Angelo Vincenti davanti alla cappella. Dopo la funzione i partecipanti hanno potuto rifocillarsi sotto i castagni e passare qualche ora in compgnia prima di ritornare in paese.



“Certo - hanno commenttao gli organizzatori - non si sono potute tenere le gare alle bocce ed i giochi che caratterizzavano l’evento negli anni pre Covid ma si è comunque trattato di un bel momento di festa a contatto con la natura”.



Chiusa con successo l’edizione 2021 si pensa già all’organizzazione di San Bernardo 2022 sperando che la festa possa tornare svolgersi senza limitazioni.