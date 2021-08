Il prossimo 27 agosto alle 18, in occasione della fondazione della neo associazione culturale vicese 'Vicoforte Arte e Storia', si inaugurerà l'esposizione di pittura astratta presso i locali della Confraternita dei Battuti Bianchi - ex Chiesa di San Giovanni in Via Roma (di fronte al Comune). La durata sarà dal 27/8 al 3/9 tutti i giorni dalle 17 alle 20.

L'ingresso è gratuito.