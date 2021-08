Cecilia Strada, Saviano, Linus, Mara Maionchi e Camihawke: a Dogliani torna il Festival della Tv

Giovanni Floris, Lilli Gruber, Cecilia Strada, Roberto Saviano, Luca Bizzarri, Linus, Ezio Greggio, Camihawke, Mara Maionchi, Selvaggia Lucarelli e Teo Musso. Sono questi alcuni dei big che saranno ospiti del Festival della Tv e dei Nuovi Media, che torna a Dogliani dal 3 al 5 settembre prossimi.



Un programma erede di qualcosa come 341 incontri, 982 ospiti e 1.288 ore di interventi. Questi i numeri di dieci anni della kermesse, che quest’anno non potrà esimersi dall’accendere una riflessione sul Covid-19. "È stato sufficiente così poco tempo - hanno spiegato gli organizzatori -, seppur travolti da un evento così epocale, per far sì che i valori della società civile risultassero totalmente stravolti?". Il Festival non si è fermato neanche nel 2020 della pandemia e, come ha sottolineato il sindaco di Dogliani Ugo Arnulfo,"anche quest'anno riusciamo a trasmettere il messaggio di volontà di fare bene".



E il Festival amplia i suoi palcoscenici, coinvolgendo ancora di più tutto il centro langarolo. In piazza Umberto ci saranno 17 incontri rivolti al grande pubblico, mentre per la prima volta nella piazza Belvedere di Borgo Antico Castello ci saranno 14 appuntamenti. Piazza Carlo Alberto ospiterà l'offerta enogastronomica con street food, birra Baladin e vino. Nel Multilanghe verrà inaugurata la mostra del pioniere del cinema, Giovanni Tomatis, e l'incontro "Quo Vadis Architetto".



"Per accedere agli eventi - spiega Simona Arpellino, della direzione organizzativa del Festival - sarà necessario avere il Green pass, seguire le indicazioni di distanziamento, mascherine e igienizzazione delle mani".



Di seguito il programma completo.







VENERDÌ 3 SETTEMBRE 2021

PIAZZA UMBERTO I

h 16.00 UN DIALOGO SULL’EDITORIA

Urbano Cairo, editore del Corriere della Sera e de La7, dialoga con Claudio Cerasa Direttore Il Foglio.

Urbano Cairo con Claudio Cerasa



h 17.00 VENTI ANNI DI MARTEDÌ

Giovanni Floris ripercorre venti anni di carriera, prima in Rai e poi a La7, venti anni di trasmissioni di approfondimento… sempre il martedì sera.

Giovanni Floris con Andrea Malaguti



h 18.00 SCIENZA ED INFORMAZIONE POSSONO CONVIVERE?

Lilli Gruber intervista Massimo Galli sulla pandemia ancora in corso e sull’importanza di una corretta informazione.

Massimo Galli con Lilli Gruber



h 19.00 – LE MOLTE VITE DI LUCA BIZZARRI

Tra Cinema, teatro, Tv e libri.

Luca Bizzarri con Emilio Targia



PIAZZA BELVEDERE

h 17.30 IL MERCATO DELL’ATTENZIONE

Come conquistare un pubblico sempre più distratto da molteplici sollecitazioni.

Claudia Caldera, Antonella Dominici, Gabriele Immirzi, Alessandro Militi con Alberto Mattiacci



h 18.30 ETICA E SOSTENIBILITÀ NEL QUOTIDIANO

Una traduzione concreta ai grandi temi collegati alla tutela dell’uomo e dell’ambiente.

Enrico Giovannini (in collegamento), Padre Philip Larrey, Giovanni Parapini, Marco Pedroni, Alessandro d’Este con Andrea Bignami



PIAZZA CARLO ALBERTO

h 19.00 IL CIBO COME STRUMENTO DI VIAGGIO

Un sapore, un gusto, una spezia per trasportarci vicino o lontano in un tempo in cui viaggiare fisicamente è diventato più complicato.

Lorenzo Biagiarelli, Luca Iaccarino, Teo Musso con Elisabetta Pagani



CINEMA MULTILANGHE

h 18.00 QUO VADIS ARCHITETTO

Storie di Tv, cinema, architettura. Un viaggio nell’attualità degli ultimi 10 anni per ripensare al mondo in cui viviamo.

Giorgio Scianca con Alessandra Comazzi







SABATO 4 SETTEMBRE 2021

PIAZZA UMBERTO I

h 10.30 IL GIORNALISMO TRA INFORMAZIONE E POTERE, QUALE INDIPENDENZA?

Una riflessione sul giornalismo come salvaguardia della democrazia.

Marco Damilano, Emiliano Fittipaldi, Andrea Vianello con Annalisa Bruchi



h 12.00 SELVAGGIA LUCARELLI

Selvaggia Lucarelli con Andrea Malaguti



h 16.00 LINUS

Linus con Aldo Cazzullo



h 17.00 LA SALUTE DELL’INFORMAZIONE NELL’ERA COVID

Un confronto sulla qualità dell’informazione.

Claudio Cerasa, Stefano Feltri, Massimo Giannini, Maurizio Molinari, Mario Sechi con Francesco Piccinini



h 18.30 THE JACKAL

Aurora, Frù e Vincenzo Piscopo con Roberto Pavanello



h 21.30 EZIO GREGGIO

Ezio Greggio con Alessandra Comazzi



PIAZZA BELVEDERE

h 11.00 MONDI DIVERSI

Un dialogo su un’Italia sempre più felicemente multiculturale.

Momo & Raissa con Roberto Pavanello



h 12.00 SPETTATORI-CONSUMATORI: QUALE EVOLUZIONE?

La discontinuità introdotta dalla pandemia ha indotto un’accelerazione nei trend di evoluzione dei comportamenti e delle preferenze di consumo dei contenuti da parte del pubblico.

Riccardo Botta, Beatrice Coletti, Alessandro Riva con Giuseppe Bottero



h 16.00 ISPIRATO A UNA STORIA VERA

Fatti di cronaca, spunto e trama, per raccontare.

Alice Basso, Gabriella Genisi, Rosa Teruzzi con Luisa Ciuni



h 17.30 COME CAMBIA LA FRUIZIONE DEI CONTENUTI

Streaming, in diretta o on demand, la nuova Tv digitale e i Social. Analisi e prospettive.

Pierpaolo Cervi, Andrea Fabiano, Alessandro Tommasi con Simone Arcagni



h 18.30 STORIE ITALIANE, OPPORTUNITÀ INTERNAZIONALI

Un confronto tra Netflix, Disney e la casa di produzione e distribuzione Fremantle.

Eleonora Andreatta, Alessandro Saba e Andrea Scrosati con Alessandra Comazzi



h. 19.30 PURGATORIO

Aldo Cazzullo presenta in anteprima Purgatorio



PIAZZA CARLO ALBERTO

h 18,30 FOOD NETWORK

La casa del cibo in Italia.

Chiara Maci, Elisabetta Pagani



CINEMA MULTILANGHE

h 10.30 OMAGGIO AL PIONIERE DEL CINEMA ITALIANO GIOVANNI TOMATIS NEL 150° DELLA NASCITA

Presentazione del progetto e della mostra a cura degli Amici del Museo ODV di Dogliani e del Museo Nazionale del Cinema di Torino. A seguire inaugurazione mostra.







DOMENICA 5 SETTEMBRE 2021

PIAZZA UMBERTO I



h 10.00 DIECI ANNI DI FESTIVAL, DIECI ANNI DI CAPITAL

Le voci e i volti di Radio Capital raccontano i 10 anni trascorsi al Festival.

Edoardo Buffoni, Mary Cacciola, Luca De Gennaro, Mixo, Andrea Lucatello



h 11.00 Camilla Boniardi aka CAMIHAWKE

Dal web all’editoria: un’autrice crossmediale.

Camilla Boniardi ‘Camihawke’ con Beppe Cottafavi



h 12.00 NICOLA SAVINO

Nicola Savino con Alessandra Comazzi



h 16.00 SOFIA VISCARDI

Il progetto Venti: la parola ai ventenni!

Luca Leoni, Sofia Viscardi con Beppe Cottafavi e Roberto Pavanello



h 17.00 UN ANNO DI DOMANI, UN FUTURO DA LEGGERE

Una riflessione sul primo anno di attività del quotidiano Domani.

Antonio Campo Dall’Orto, Carlo De Benedetti, Stefano Feltri con Alessandra Ravetta



h 18.00 MARA MAIONCHI

Mara Maionchi con Alessandra Comazzi



h 19.00 LIBERTA’ DI PENSIERO, LIBERTA’ DI PAROLA

Corrado Formigli dialoga con Roberto Saviano



PIAZZA BELVEDERE

h 11.00 IL FUTURO DELL’EDITORIA

Un confronto tra il Direttore de La Repubblica e il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Editoria.

Giuseppe Moles con Maurizio Molinari



h 12.00 IL MONDO DEI DOCUMENTARI E IL RACCONTO DELLA ATTUALITA’

Analisi e prospettive.

Giovanni Bossetti, Aldo Romersa, Duilio Giammaria con Roberto Pavanello



h 15.00 SALVIAMOCI TUTTI

Obbligo di soccorso, diritto alla vita.

Gherardo Colombo e Cecilia Strada con Stefano Feltri



h 16.00 LA TV DELL’ANTICA ROMA

Un viaggio nel tempo che sposta la tecnologia televisiva indietro di duemila anni.

Silvia Giorcelli e Alessandra Comazzi



h 17.30 L’AUTORE TV QUESTO SCONOSCIUTO

L’importanza della scrittura nel successo di una trasmissione tv.

Luca Bottura, Pietro Galeotti con Roberto Pavanello



h 18.30 ALTALANGA, UN FUTURO OLTRE IL VINO

Un territorio in rilancio grazie ai prodotti dell’enogastronomia che può offrire molte altre opportunità.

Anna Maria Abbona, Roberto Cerrato, Roberto Colombero, Luigi Ferrua, Fulvio Marino con Roberto Fiori



PIAZZA CARLO ALBERTO

h 17.30 GASTRONAZIONALISMO

Perché l’Europa è diventata indigesta.

Michele A. Fino e Beatrice Mautino.



h 18.30 DRINK LIST

La creatività applicata all’arte del bere: i cocktail.

Giorgio Facchinetti, Teo Musso con Stefano Cavallito.