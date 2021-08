Appuntamenti per l’ultima domenica di agosto da trascorrere in Granda

Le iniziative qui proposte si svolgeranno secondo le recenti disposizioni previste per la prevenzione del Covid 19. Consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti o eventuali modifiche dei programmi.

Paesi in festa

Ad Entracque la Fiera della Patata è in programma fino a domenica 5 settembre. La manifestazione avrà il suo cuore in piazza del Mercato con l’area espositiva, il tendone che ospiterà le serate gastronomiche e il palco per gli intrattenimenti musicali.

Oggi, domenica 29 agosto, alle 09.00 apertura degli stand e alle 21.00 in Piazza Giustizia e Libertà è in programma “Da Faber al Cielo” con Aldo Ascolese.

A seguito delle nuove disposizioni ministeriali per contrastare la diffusione di Sars Covid 19 per prendere parte alla manifestazione è necessario: sanificazione delle mani, distanziamento, mascherina ed essere in possesso di GREEN PASS, o di un tampone negativo entro le 48 h precedenti o di essere guariti dal Covid entro i sei mesi precedenti.

A Farigliano la Festa del Bon Vin si concluderà oggi, domenica 29 agosto. Alle 21.00 è in programma la serata di chiusura con musica d’ascolto. L’evento sarà vivacizzato dalla tradizionale cucina fariglianese, ci saranno anche il banco di beneficienza e il Luna Park.

Questa domenica torna a Chiusa di Pesio la Fiera di Ciüsa Duvarta e le vie del paese, come da programma, si animeranno, già dalle prime ore della mattina, di bancarelle e stand, eventi di animazione per grandi e piccini, esposizioni di mezzi e veicoli. Il Complesso Museale Cav. Giuseppe Avena sarà aperto tutto il giorno. Alle ore 15.30 circa si potrà assistere alla rievocazione della battitura del mais con macchine storiche. Nel pomeriggio, alle ore 16.00 la Banda Musicale “G. Vallauri” di Chiusa di Pesio, in occasione dell’anniversario del centesimo anno di rifondazione, intratterrà i passanti con alcuni brani musicali. William Allione si esibirà nel pomeriggio come artista di strada interpretando i brani degli artisti più famosi a livello internazionali nel repertorio pop e pop/lirico.

A Cortemilia prosegue la Fiera Nazionale della Nocciola.

Oggi, domenica 29 agosto, per tutta la giornata i due borghi ospitano la fiera, e alle 10.30 nella chiesa di San Francesco, La Nocciola a 360°: Premio “Nocciola Alta Langa” e Premio “Nocciole Marchisio”. Alle 11.30 è invece prevista la premiazione de “Il Cortemiliese DOC”. Alle 12.30, nei locali del Convento Francescano, si apre lo Stand Gastronomico. Alle 18 a Palazzo Rabino Aperitivo culturale in collaborazione con la libreria LIBeRI TUTTI. Alle 19 nel Convento Francescano Apertura Stand Gastronomico. Alle 21.30 presso il Campo Sportivo “Massimo Delpiano” è in programma “Piano Solo Tour”, il grande concerto di Giovanni Allevi, evento di chiusura della fiera.

A Montaldo Roero fino a questa domenica è in programma l'evento Ponte dei Sapori.

Oggi, alle ore 9, camminata nel Roero, alle ore 10 apertura stand di artigianato e prodotti tipici e mostra d'arte collettiva. Alle ore 12 Pranzo in Piazza con la Proloco di Montaldo sotto la tensostruttura con intrattenimento musicale live. Dalle 10.30 alle 17.30 nell’area verde sotto la torre si potrà partecipare alla degustazione dei vini dei produttori montaldesi accompagnati da salame e formaggio.

Alle 21, nel campo sportivo in località Marenghi, a Montaldo Roero, si svolgerà il concerto Emozioni del cuore, viaggio in musica nella storia di Lucio Battisti.

Il concerto è proposto dall’Associazione Fate gli Gnomi, in collaborazione con il Centro Recupero Ricci La Ninna. La prenotazione all’evento non è obbligatoria, ma gradita.

Spettacoli, musica ed eventi estivi

A Coumboscuro il programma dell’edizione Roumiage del 2021 si svolge fino ad oggi, domenica 29 agosto, e si ispira ai 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Di qui la scelta del percorso della Traversado, che da oltralpe porterà centinaia di camminatori verso Coumboscuro.

Oggi è in programma alle 10 la Messa degli emigranti cantata con l’antico repertorio provenzale. Alle 15 l’evento conclusivo del Roumiage 2021 con Daniele Silvestri in concerto. Lo scrittore e cantante di notorietà internazionale salirà sul palco del Roumiage, che negli anni ha accolto tante personalità dello spettacolo europeo. Costo del biglietto 25 euro. Prevendite su Mailticket.it. Info e programma completo: www.coumboscuro.org e www.facebook.com/coumboscuro.centreprouvencal

Si terrà domenica 5 settembre la cerimonia di inaugurazione della tratta Barge Bagnolo della nuova pista ciclabile “Via della Pietra”, con l'intitolazione della stessa al bargese Cav. Francesco Capellino, grande appassionato di ciclismo e sponsor di numerose gare in zona anche di livello nazionale ed internazionale, scomparso nella primavera 2021, la cui ditta “Doc Legno” è sponsor ufficiale della nuova ciclovia insieme all'”ITT Engineered for life”. Il programma dell'evento, che si svolgerà in parte a Bagnolo Piemonte ed in parte a Barge, è il seguente: a Bagnolo Piemonte, nell'area dell'ex Stazione Ferroviaria: alle ore 11.00, alle ore 14.00, alle ore 16.00 e alle ore 18.00 brevi concerti musicali proposti dal vivo dal gruppo “Malazùr” nell'ambito della rassegna JazzVisions; alle ore 14.00: inaugurazione della tratta della ciclabile Barge – Bagnolo con scoprimento della scultura, opera dell'artista Elio Garis dedicata a Francesco Capellino; seguirà la firma, da parte dei sindaci dei comuni interessati, della convenzione per l'ampliamento della pista ciclabile fino a raggiungere il Comune di Pinerolo; allieterà la cerimonia il Complesso Bandistico Bagnolese; alle ore 14.45 partenza per il trasferimento in bicicletta a Barge. a Barge, nell'area antistante l'ex Officina Ferroviaria: alle ore 12.00, alle ore 15.00 alle ore 17.00 ed alle ore 19.00 brevi concerti di musica jazz proposti dal vivo dal gruppo “Urlo Organ Trio”; alle ore 15.30 saluti istituzionali, rinfresco offerto dalla “Doc Legno” con i prodotti della Cantina “L'Autin”; ospite d'onore il campione di ciclismo Claudio Chiappucci; a seguire inaugurazione della mostra “Le Forme del Bianco” di Elio Garis all'interno dell'ex Officina Ferroviaria. A Barge e a Bagnolo, per tutta la giornata, nelle aree dell'evento, esposizione e desgustazione di prodotti locali, in collaborazione con la Comunità Slow Food “Dal Bracco al Viso”. L'evento vede la partecipazione organizzativa: dell'Unione Montana Barge Bagnolo, capofila del progetto di realizzazione della pista ciclabile, dei comuni di: Barge, Bagnolo Piemonte, Bibiana, Campiglione Fenile, Bricherasio, Envie e Revello, della città di Saluzzo e del Municipio di Castellar, della Provincia di Cuneo, della Città Metropolitana di Torino, con la collaborazione degli sponsor Doc Legno e ”ITT Engineered for life”, della Cantina L'autin, della Scuola Teorico Pratica Malva Arnaldi di Bibiana, dellIstituto Alberghiero Giacomo Paire di Barge, di Lgambiente e dello staff organizzativo di Jazz Visions 2021.

Torna la XXIII Edizione di Attraverso la Memoria con diverse iniziative promosse da e nei Comuni di Cuneo, Valdieri, Barge e Borgo San Dalmazzo, iniziative che hanno lo scopo di ricordare la storia dei circa mille profughi ebrei in fuga dalla Francia, dalla località di Saint Martin Vésubie che giunsero in Italia scendendo dalla Valle Gesso cercando di sfuggire dalla persecuzione nazista.

Questa domenica ci sarà la tradizionale camminata fino al Colle Ciriegia a partecipazione libera, nel rispetto della normativa vigente anticontagio Covid-19. La partenza è prevista alle ore 9 da Gias della Casa (ritrovo ore 8 in loc. Terme di Valdieri); seguirà alle ore 12 l’incontro internazionale italo-francese in cima al Colle. Alle ore 17.30 presso l’Hotel Royal Terme si terrà la presentazione del libro “Il Cammino nella Resistenza” di Paolo Calvino. Info: www.facebook.com/Attraverso-la-Memoria

Busca ospita la terza tappa di “Mirabilia on the road” con un ricco calendario di eventi in programma fino ad oggi, domenica 29 agosto, quando, a partire dalla mattinata, la città si rianima con gli spettacoli. Ritornano LINEAdARIA, Microcirco, Stalker Teatro e Bingo e alle 17.10 uno spettacolo itinerante di danza urbana con Tommaso Monza. Chiusura di serata e della tappa di Busca alle ore 21 in Piazza Diaz con Cie Nueveuno Circo. Il programma completo è disponibile sul sito ufficiale: www.festivalmirabilia.it Biglietteria a Busca: Teatro Civico – Vicolo del Teatro, 1- orario 16/20 nei giorni degli spettacoli. Info: www.facebook.com/FestivalMirabilia

In questo fine settimana a Bene Vagienna è in programma la fiera Augusta Antiquaria e del mercato di brocantage nelle vie del centro storico di Bene Vagienna e oggi, domenica 29 agosto, si potrà partecipare alle visite guidate dell’area archeologica con partenza nei seguenti orari: 10.30, 11.30, 16 e 17. Sarà necessario presentarsi almeno dieci minuti prima della partenza dei gruppi all’ingresso del teatro romano. La partecipazione e libera e gratuita, come l’accesso all’area archeologica, fino ad esaurimento dei posti disponibili (25 persone per gruppo) al fine di consentire il distanziamento interpersonale e il rispetto delle misure di contrasto

al covid‐19. A completamento del percorso nell’area archeologica demaniale, sarà possibile

visitare il Mab ‐ Museo archeologico civico di Bene Vagienna, che espone i reperti provenienti

dagli scavi della città romana. In caso di maltempo l’evento non si terrà.

Proseguono alle 17 i pomeriggi in musica al santuario della Madonna di Hal di Murazzano. Ultima data oggi, domenica 29 agosto, con il soprano Gabriella Settimo, Anna Salvano al flauto e Giacomo Barbera al pianoforte. Info: www.comune.murazzano.cn.it

A Guarene questa domenica alle 21.00 è in programma il concerto “Chitarra battente” con Giovanni Seneca. Appuntamento davanti la Chiesa della SS. Annunziata alle ore 21 (muniti di green pass). L’evento fa parte del Festival Roero Music Fest, una festa della musica in uno dei paesaggi più belli del Piemonte e in caratteristici borgo e Comuni, Guarene, Santa Vittoria d’Alba e Pocapaglia, che coniugano alla storia medioevale e rinascimentale una spiccata vocazione internazionale. Info: www.roeromusicfest.com e www.facebook.com/roeromusicfest

Oggi, domenica 29 agosto, nel parco La Pinetina nel quartiere Donatello a Cuneo, doppio appuntamento con la Compagnia il Melarancio. Dalle ore 15,30 alle 17,15 si svolgerà un laboratorio teatrale per realizzare una grande lettera da recapitare ad Amal, la grande (3,5 metri di altezza) marionetta del progetto “The Walk” ( www.facebook.com/walkwithamal ) in viaggio dalla Turchia all’Inghilterra, che rappresenta una bambina siriana rifugiata di 9 anni alla ricerca della sua mamma. Alle 17,30, invece, la compagnia teatrale La Baracca – Testoni Ragazzi presenta “Biancaneve”, spettacolo consigliato per bambini dai 4 anni e penultimo appuntamento della rassegna estiva di teatro all’aperto per bambini e ragazzi “Incanti in città”. In caso di maltempo il laboratorio e lo spettacolo verranno annullati. Info: www.melarancio.com

Oggi, domenica 29 agosto, alle 17.30 nella chiesa parrocchiale di Borgo San Giuseppe a Cuneo ci sarà il concerto del Trio Étoile, composto dal soprano cuneese Serena Garelli, dalla violinista Diana Imbrea e dal pianista Lorenzo Martini. L'esibizione rientra nel programma per la Festa patronale della Madonnina.

A Fossano questa domenica appuntamento alle ore 20.45 in Piazza Castello con la Banda del 1° reggimento Granatieri di Sardegna che suonerà brani di musica d’ordinanza, che di solito viene eseguita in occasione di visite ufficiali di Capi di Stato, incontri sportivi internazionali e molteplici manifestazioni militari e civili. Il concerto è organizzato nell’ambito delle celebrazioni per l’inaugurazione di un nuovo monumento che sorgerà vicino al Castello degli Acaja e sarà dedicato al Duca Carlo Emanuele II di Savoia. L’ingresso all’evento sarà gratuito, ma è richiesta la prenotazione al link: https://fondazionefossanomusica.it/it/evento/concerto-del-banda-del-1-reggimento-granatieri-di-sardegna-di-roma

Nel Parco del Roero a Sommariva Perno appuntamento gratuito con la "caccia al tesoro" per le famiglie e i bambini dai 6 ai 15 anni. Oggi, domenica 29 agosto, a partire dalle ore 10.30 e fino alle 16 è in programma una giornata di gioco che prevede alcune prove speciali (ponti tibetani e pareti di arrampicata) da superare in squadra con la collaborazione di almeno un adulto.

Ci sarà uno spazio per rilassarsi con una pausa pranzo in stile pic-nic, dove ognuno potrà portare con sé cibo e bevande. Verso le 14 avrà inizio la caccia al tesoro, per terminare verso le 17.

Oggi, domenica 29 agosto, torna l'appuntamento con le visite a tema del Castello di Rocca de' Baldi con il percorso dedicato alla famiglia dei Marchesi Morozzo della Rocca che comprenderà, oltre alla visita del Castello, anche una passeggiata nel borgo.

Grazie al racconto dei momenti pubblici e privati di una tra le più antiche famiglie del Piemonte, i partecipanti avranno l'opportunità di scoprire un piccolo borgo antico ricco di curiosità e di scorci suggestivi, e di assaporare l'atmosfera unica di un luogo sospeso nel tempo.

Ad Ormea oggi dalle 9 alle 19 ci sarà il tradizionale mercatino dell’artigianato e dei prodotti tipici lungo le vie del centro storico. Sempre oggi, a partire dalle 14.30 è in programma “𝑯𝒂𝒓𝒓𝒚 𝑷𝒐𝒕𝒕𝒆𝒓 𝒆 𝒊𝒍 𝑷𝒐𝒍𝒍𝒊𝒄𝒊𝒏𝒐 𝑭𝒊𝒍𝒐𝒔𝒐𝒇𝒂𝒍𝒆”, un evento imperdibile per bimbi e ragazzi, un'occasione per rivivere i magici momenti dei maghetti di Hogwarts.