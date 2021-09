La Camera di Commercio di Cuneo dismette alcuni arredi per ufficio

La Camera di commercio di Cuneo intende dismettere a titolo gratuito l'arredo del salone Front office presente nella sede di Cuneo, non più rispondente alle esigenze dei servizi e degli uffici camerali, tenuto conto delle moderne logiche di erogazione dei servizi.

Risultano in dismissione un bancone a 11 sportelli per il ricevimento del pubblico (in laminato, color beige) e due box operativi composti da 2 moduli cadauno, di dimensioni 270x290 e 280x290.

I lotti dei beni saranno ceduti a corpo, nello stato in cui si trovano.

Si precisa che è a carico del richiedente lo smontaggio ed il trasporto degli stessi.

I beni in oggetto si trovano nella sede camerale di Cuneo in Via E. Filiberto, 3. La dismissione è rivolta a enti senza scopo di lucro come, ad esempio, Croce rossa italiana, organismi di volontariato, altri enti pubblici quali scuole, enti locali, strutture sanitarie, forze dell’ordine, enti no profit quali parrocchie, Proloco, enti di promozione sociale.

La manifestazione di interesse deve essere inviata tramite posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@cn.legalmail.camcom.it entro le ore 12 del

15 settembre, inserendo nell’oggetto “Dismissione arredi per ufficio – presentazione richiesta”.

L’Amministrazione assegnerà i beni seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle richieste pervenute esclusivamente sulla PEC dell’ente camerale. Tale elenco sarà pubblicato sul sito internet e gli assegnatari saranno contattati personalmente per concordare il giorno di ritiro.

La manifestazione di interesse è disponibile sul sito camerale all’indirizzo www.cn.camcom.it/it/dismissioni.