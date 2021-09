Dalla Regione fino a 40.000 euro di contributo per chi ripopola la montagna

10 milioni di euro complessivi di finanziamento, da erogare come contributi compresi tra 10.000 e 40.000 euro: è questo il cuore del bando regionale per incentivare chi abbia intenzione di trasferirsi in un paese montano con meno di 5.000 abitanti.

Nella Granda sono presenti 132 comuni possibilmente compresi nel bando: la nostra è la provincia più toccata dalla misura insieme a quella di Torino.

Presentato oggi (1° settembre) per la pubblicazione, si potranno inviare le domande - se si è nati entro il 1955 - dal 2 novembre al 15 dicembre prossimo; i nati dopo il 1980 riceveranno un punteggio superiore, così come chi presenterà interventi per Comuni ad alta marginalità, per un'attività lavorativa esercitata nel paese montano oppure in smart-working per almeno il 50% nell'abitazione nella quale si chiede il trasferimento, per le persone dotate di Isee uguale o inferiore a 20.000 euro, per chi ha almeno un figlio di età uguale o inferiore a 10 anni e prenderà dimora nel paese, per chi propone recuperi con soluzioni previste dalla Regione o con material tipici del paesaggio alpino piemontese e, infine, per chi incarica dei lavori imprese con sede in un Comune montano piemontese.

attività di comunicazione - external-link-new-window>Un'iniziativa che, per il presidente Cirio, è un volano "perché la montagna piemontese è un grande propulsore di economia, natura, enogastronomia, turismo e di tutto ciò che di meraviglioso ha da offrire. Dopo due anni di pandemia, questa idea dell’aria fresca, dell’aria pulita, della possibilità per chi lo desidera di vivere a contatto con la natura sono valori su cui investire per il nostro futuro e per quello delle nostre straordinarie montagne".

In autunno la misura si unirà agli incentivi delle "botteghe dei servizi" con ulteriori contributi. Per le informazioni più specifiche, si può scrivere all'indirizzo bando.residenza@regione.piemonte.it.