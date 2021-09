Corsi di ballo Latino Americano per bambini a Cuneo

L’Imperial Dance Academy offre corsi di avviamento e perfezionamento della Danza Sportiva e in particolare dei balli Latino Americani a bambini e bambine di età compresa tra i 6 e i 12 anni e adolescenti di età pari o superiore ai 13 anni.

Attraverso lo studio della danza sportiva i bambini e ragazzi hanno l’opportunità di svolgere un esercizio fisico di alta intensità che sviluppa tutto il corpo, permette loro di migliorare la fiducia, la forza fisica, la flessibilità e l’eleganza senza tralasciare l’importanza della socializzazione.

A SETTEMBRE CORSI PER BAMBINI E RAGAZZI DAI 6 ANNI IN SU

La Imperial Dance Academy di Cuneo annuncia l’apertura delle prenotazioni per i nuovi corsi che prenderanno il via da martedì 7 settembre.

Da quest’anno si potrà scegliere tra ben 8 percorsi di studio delle danze latino-americane:

Synchro Latin e Coreografico (Agonismo e Preagonismo)

Duo Latin Style (Agonismo e Preagonismo)

Assolo Latin Style (Agonismo e Preagonismo)

Coppia (Agonismo e Preagonismo)

Per trovare la classe giusta per tuo figlio, contatta il nostro studio al numero 340.3311994 e un membro dello staff ti aiuterà nella scelta.

Qual è la differenza tra Agonismo e Preagonismo?

Il programma di studio Preagonistico offre una formazione generale alla Danza Sportiva.

Gli insegnanti formeranno i ragazzi sui fondamentali delle 5 danze latine (Samba, Cha Cha Cha, Rumba, Paso Doble e Jive) in un ambiente accogliente ed inclusivo, dove tutti gli studenti sono incoraggiati a progettare i propri obiettivi e a mettere in pratica le loro abilità in base al proprio stile di apprendimento.

Il programma Preagonistico consente ai bambini di diventare bravi quanto vogliono, sulla propria linea temporale.

Il programma agonistico offre invece un programma di studio personalizzato con il fine di portare i bambini o ragazzi a progredire in tempi più rapidi con il fine di massimizzare la comprensione e la crescita degli studenti man mano che i loro progressi nella danza sportiva diventano misurabili e chiari.

La preparazione atletica è una componente importante dei nostri ballerini agonisti, all’interno della nostra struttura abbiamo installato attrezzi per il miglioramento non solo tecnico ma anche fisico dei nostri atleti.

Forza, potenza e resistenza sono componenti essenziali del curriculum e vengono costruiti durante ogni sessione di allenamento sulla pista da ballo.

Gli studenti agonisti si esibiranno e gareggeranno a livello regionale e nazionale, dimostrando così le loro conoscenze e competenze attraverso una sana competizione.

Come centro per l'educazione alla danza sportiva, la Imperial Dance Academy dà la priorità a: salute, sicurezza e bisogni di apprendimento dei suoi studenti.

Tutte le lezioni vengono svolte nel pieno rispetto delle raccomandazioni Ministeriali per il distanziamento sociale.

E’ richiesta l’esibizione del Green Pass per ragazzi e ragazze a partire dai 12 anni in su.

Prenota la tua lezione di prova tramite WhatsApp 340-3311994 oppure con e-mail info@imperial-dance.it

Sito internet https://www.imperial-dance.it/

Facebook https://www.facebook.com/ImperialDanceAcademy

Instagram https://www.instagram.com/imperialdance_cn/