Cuneo: Ugo Sturlese chiede un intervento organico e incisivo per superare il degrado dell'area della stazione

L'interrogazione prende le mosse dal Q-Day, la protesta civile dei residenti dell'area della stazione ferroviaria di Cuneo andata in scena ieri (giovedì 2 settembre), ma affonda le proprie radici nell'ormai "storica" situazione di degrado - fattuale o recepito - dell'area stessa.

A firmarla, Ugo Sturlese (Cuneo per i Beni Comuni), che chiede al sindaco Federico Borgna un intervento di risocializzazione e d'interazione positiva fra gruppi etnici e sociali diversi, un progetto che sia organico nelle azioni di sostegno sociale e culturale e, al contempo, più incisivo nel contenimento dei comportamenti illegali.

Secondo Sturlese le difficoltà evidenziate dagli abitanti non afferiscono ad atteggiamenti discriminatori con sfondo razziale verso i braccianti agricoli immigrati ma riguardano piuttosto il concentrarsi in un'area non molto estesa di fenomeni di emarginazione e vulnerabilità sociale connessi a patologie da dipendenza di varia natura e alla mancanza di altri luoghi adatti alla socializzazione. E le iniziative assunte dall'amministra comunale, pur positive di per sé, non hanno determinato un sostanziale miglioramento della qualità della vita nel quartiere.

Serve, insomma, superare la percezione di abbandono largamente diffusa nella popolazione.

Se ne parlerà nel consiglio comunale di settembre.