Ritrovato senza vita l'escursionista disperso in Valle Gesso

E' stato ritrovato - in zona Gorgia Argentina, purtroppo senza vita - l'escursionista argentino disperso da mercoledì sera (1° settembre) in Valle Gesso.



Il corpo è stato rinvenuto in un dirupo verso le 15.15 di oggi (3 settembre) dal Drago 60 dei vigili del fuoco, impossibilitato prima ad alzarsi a causa della nebbia molto fitta. Il riconoscimento è stato possibile tramite i documenti recuperati nello zaino.



Nell'attività di ricerca durate tre giorni sono stati coinvolti oltre ai vigili del fuoco anche il Soccorso Alpino e il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza.



L'escursionista - che faceva parte di un gruppo di amici partiti all'alba di mercoledì dal rifugio Moncalieri nel comune di Entracque - doveva raggiungere il rifugio Soria passando dal sentiero porta via Soria arrivando dal passo dei ghiacciai, ma si è probabilmente perso in un altro sentiero senza mai raggiungere il rifugio. A quel punto, gli amici hanno lanciato l'allarme.