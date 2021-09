A Dogliani prende il via il Festival della Tv e dei nuovi media: oltre 90 ospiti nelle piazze del paese

Oggi 3 settembre si apre la 10ª edizione del “Festival della tv e dei nuovi media” di Dogliani, che si concluderà domenica 5 settembre dopo un week-end ricco di appuntamenti.

Tre palchi dislocati nelle diverse zone del paese (piazza Umberto I, piazza Belvedere a Castello e piazza Carlo Alberto), decine e decine di incontri tutti completamente gratuiti, all’aperto, con oltre 90 ospiti, una ricchissima area “street food” che ospiterà appuntamenti dedicati al mondo dell’enogastronomia, concerti e DJset. Sono questi alcuni degli ingredienti che hanno permesso in questi 10 anni al Festival di confermarsi come l’appuntamento principale del mondo della tv e dei media in Italia.

Accesso con “Green pass” e prenotazione online agli incontri

L’accesso al pubblico è consentito esclusivamente ai possessori di “Green pass”, emesso in seguito al vaccino oppure dopo il tampone, purché effettuato nelle precedenti 48 ore. Per avere un posto assicurato in platea è obbligatoria la prenotazione, da completare direttamente online, accedendo al portale ufficiale festivaldellatv.it. Per ogni incontro in programma, saranno comunque disponibili circa 50 posti “aggiuntivi”, riservati a coloro che vorranno prenotarsi sul posto.

Federica Mariani: "Un’edizione di grandi ritorni e nuovi nomi importanti"

Federica Mariani, ideatrice e direttore creativo dell’evento, commenta: "L’edizione 2021 è caratterizzata da grandi ritorni e interessantissimi nomi nuovi. Insieme al direttore organizzativo Simona Arpellino, abbiamo lavorato per allestire un evento che garantisca ampio spazio ovviamente al mondo della tv e dei giornali, ma che al tempo stesso guardi sempre più anche ai social e al web, realtà che ormai “pesano” sempre più, in termini di media e comunicazione. Appare poi particolarmente stimolante anche l’idea di prevedere un palco aggiuntivo, per incontri adatti ad un pubblico di “addetti ai lavori” nel borgo antico di Castello, nella bellissima cornice di piazza Belvedere".

“Ripensiamo…ci”: il tema dell’edizione 2021

Quello che è stato e quello che sarà: il Festival 2021 si propone di focalizzare l’attenzione di ospiti e pubblico sul periodo complesso in cui stiamo vivendo. È stato sufficiente così poco tempo, seppure travolti da un evento così epocale come una pandemia, per far sì che i valori della società civile risultino totalmente stravolti? Alla fine di tutto saremo “migliori” o “peggiori”? Più consapevoli o più temerari? Ripensiamo a quello che è successo, ma ripensiamo soprattutto all’idea stessa di noi: dove si dirige la nuova volontà generale? Verso l’appropriazione di una dimensione condivisa e consapevole volta al bene comune, oppure verso la pretesa illusoria di salvarsi chiudendosi in un perimetro sempre più autoreferenziale, asfittico e individuale?

Urbano Cairo apre la kermesse. Grande attesa anche per Saviano, Mara Maionchi, Greggio, Bizzarri

Un parterre davvero nutrito attende il pubblico della tre giorni doglianese con la presenza, tra i molti ospiti, di personaggi del calibro di Roberto Saviano (primo ospite il cui incontro è già andato “sold-out”), Mara Maionchi, Ezio Greggio, Luca Bizzarri, Selvaggia Lucarelli, i “The Jackal”, Urbano Cairo, Giovanni Floris e molti altri. Come detto, si inizia domani, venerdì 3 settembre. Ad aprire in grande stile l’edizione 2021, subito sul palco un nome di primissimo piano del mondo dell’informazione. L’editore di “Corriere della Sera” e di La7, Urbano Cairo, presidente del Torino Calcio, dialoga con Claudio Cerasa, direttore de “Il Foglio”, alle ore 16, sul palco principale di Piazza Umberto I. Ecco di seguito il programma completo della giornata.

Venerdì 3 settembre

Piazza Umberto I

Ore 16-16.45, “Un dialogo sull’editoria”. Urbano Cairo, editore del Corriere della Sera e de La7, dialoga con Claudio Cerasa, direttore de “Il Foglio”.

Ore 17-17.45, “Venti anni di martedì”. Giovanni Floris ripercorre venti anni di carriera, prima in Rai e poi a La7, vent’anni di trasmissioni di approfondimento… sempre il martedì sera, con Andrea Malaguti.

Ore 18-18.45, “Scienza ed informazione possono convivere?”: Lilli Gruber intervista Massimo Galli sulla pandemia ancora in corso e sull’importanza di una corretta informazione.

Ore 19-20, “Le molte vite di Luca Bizzarri”. Tra cinema, teatro, tv e libri. Luca Bizzarri con Emilio Targia.

Piazza Belvedere

Ore 17.30-18.15, “Il mercato dell’attenzione”. Come conquistare un pubblico sempre più distratto da molteplici sollecitazioni. Claudia Caldera, Antonella Dominici, Gabriele Immirzi, Alessandro Militi, Antonio Miglio con Alberto Mattiacci.

Ore 18.30-19.30, “Etica e sostenibilità nel quotidiano”. Una traduzione concreta dei grandi temi collegati alla tutela dell’uomo e dell’ambiente. Enrico Giovannini (in collegamento), Padre Philip Larrey, Giovanni Parapini, Marco Pedroni, Alessandro d’Este con Andrea Bignami.

Piazza Carlo Alberto

Ore 19-20, “Il cibo come strumento di viaggio”. Un sapore, un gusto, una spezia per trasportarci vicino o lontano in un tempo in cui viaggiare fisicamente è diventato più complicato. Lorenzo Biagiarelli, Luca Iaccarino, Teo Musso con Elisabetta Pagani.

Cinema Multilanghe

Ore 18-19, “Quo vadis architetto”. Storie di tv, cinema, architettura. Un viaggio nell’attualità degli ultimi 10 anni per ripensare al mondo in cui viviamo. Giorgio Scianca con Alessandra Comazzi.