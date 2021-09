Mirabilia a Cuneo: un weekend ricchissimo di eventi e spettacoli in tutta la città

Sabato 4 settembre la programmazione del Festival parte all’alba con la Compagnia EgriBiancoDanza che nel meraviglioso “f’Orma”, neonato spazio multisensoriale al Parco fluviale, alle 6.40 presenta Coreofonie (lo spettacolo sarà più volte replicato nel corso della giornata, fino al tramonto, così come domenica 5 settembre).

La performance è parte di un percorso itinerante in cui i danzatori della Compagnia EgriBiancoDanza reagiscono a una destrutturazione musicale elettronica de Le sacre du printemps realizzata dai compositori METS, associando tali frammenti stravinskijani a diverse gestualità coreografiche spesso imprevedibili nella loro sequenza e direzione, frutto anch’esse di un analogo processo di de-composizione di una coreografia pre-esistente per Le sacre, opera di Raphael Bianco. Con i piedi scalzi, all’interno di un percorso sensoriale tra sabbia, acqua e ciotoli, il pubblico potrà assistere ad un evento site-specific unico ed emozionante, ancor più suggestivo se visto all’alba e al tramonto L’idea della Compagnia EgriBiancoDanza è quella di recuperare del materiale di repertorio della versione di Le Sacre di Raphael Bianco: una frammentazione del vocabolario esistente, rielaborato nell’economia dei materiali ed essenza della drammaturgia della coreografia di riferimento.

A partire dalle 9.30 e in più riprese durante la giornata replica il progetto di danza virtuale Reflow dell’Associazione COORPI nella meravigliosa cornice della Chiesa di San Francesco.

A partire dalle 10 e fino alle 18 La Scatola Gialla - Collettivo al mare, nell’ambito del progetto Stand Up presenta la Restituzione pubblica del workshop Audio Log. Villa Torre Acceglio si trasforma così nell’ambientazione di un mondo immaginifico e soprannaturale. Guidati dal collettivo ALMARE, i partecipanti si sono confrontati con la progettazione e la realizzazione di un audio-log utilizzando diversi mezzi di registrazione: smartphone, registratore stereofonico e microfono a contatto.Nel mondo dei videogames gli audio-log sono registrazioni sonore che hanno lo scopo di fornire indizi e aiutare il giocatore nel suo percorso.

Sempre dal primo mattino, ai Giardini Fresia, alle ore 10 il Teatro Viaggiante presenta Ricciolo di Luna, una programmazione dedicata ai bambini, con più repliche nel corso della giornata. L'odissea di tre ovetti sbalzati nel cielo durante una tempesta intergalattica, l'avventura di un personaggio di Fantasìa in soccorso di una gallina disperata e di un lupo solidale. Racconto dove palline, nastri, monociclo e sfera d'equilibrio prendono vita e movimento tra le mani di un narratore e di un'attrice mimo.

A partire dalle 16 altro spazio dedicato ai bambini con il laboratorio di Circo di Eleftheria Sarrigiannidou nello Chapiteau Discesa del Gas.

Alle ore 16 ai Giardini Fresia (con replica alle 18 alle 19 e alle 20) la replica dello spettacolo di teatro La danse du pied di Monsieur David.

Alle 17 nel Cortile della Guida (con replica alle 21.30) arriva il teatro in realtà virtuale con Onda d’urto teatro che presenta C’ERA UNA VOLTA / a VR experience, Uno spettacolo che mescola le antiche tradizioni spogliandole della loro essenza zuccherina e le unisce ad una esperienza tecnologica altamente digitale, in cui realtà LIVE e realtà VIRTUALE si confondono e si mescolano.

L’immaginario fiabesco, cristallizzato in versioni edulcorate, si scompagina al punto che i confini tra Bene e Male diventano assai labili. Storie, leggende e favole della grande tradizione, da Lewis Carrollai Fratelli Grimm, da Johann Karl August Musäus a Hans Cristian Andersen, vengono reinterpretate in chiave noir e con un gusto “agrodolce”. È possibile che Cappuccetto Rosso abbia un lato oscuro? E perché una Strega o una Matrigna non può avere un lato buono, dolce o forse malinconico?

Alle 19 nello Chapiteau Discesa del Gas il teatro di figura per adulti con Carolina Khoury che presenta Ginodramma. Gino è un essere fragile, che vive in bilico tra una realtà poco rosea e il mondo della fantasia, dove gli oggetti prendono vita per popolare il suo mondo fantastico. Ma per quanto lui cerchi di sfuggire alla realtà, questa viene sempre a bussare alla sua porta. Gino è un uomo di mezza età come tanti, colpito da una crisi economica che lo ha lasciato in mutande o, per meglio dire, in tutù, perché si sono presi anche l’ultimo dei suoi slip.Tra fantasmi del passato, rocamboleschi travestimenti, strazianti canzoni e toccanti coreografie di danza, Gino ci racconta la strampalata vita di un uomo e della sua solitudine.

Il teatro ritorna nella Cour du Festival alle 20.30 con lo spettacolo Super Ginger di Stivalaccio Teatro (per il premio award) Un’ acclamata performer da varietà, fuoriclasse dell'intrattenimento.

Così padrona del proprio palco, così indifesa lontana da esso, in quella vita privata che normalmente si cela allo sguardo dei fans. Vita e peripezie di una piccola grande eroina che non molla mai. Un viaggio fra scena e realtà raccontato dalle emozioni di una clown a tempo pieno. Attenzione: Spettacolo punk-clown. Arrivando dritto al cuore, potrebbe facilmente coinvolgere tutti. Vivere attentamente le avvertenze.

Da sabato ritorna a Cuneo anche il Teatro Viaggiante con tre spettacoli. Il primo alle 21 ai Giardini Fresia con La famiglia Mirabella, una versione contemporanea del circo d’altri tempi, ma con la sua vera origine nel teatro di strada del XX secolo. Energia, giocoleria, mimo, equilibrismi, danza, teatro, musica: ecco le componenti di questo evento unico. In piazza, là dove no ad un attimo prima non c’era nulla, compaiono improvvisamente una bici olandese a tre ruote, monocicli di diverse misure, birilli, palline, musica e cinque personaggi dai vestiti sgargianti, cappelli e gilet: sono Edoardo Mirabella, Elisabetta Cavana e i loro figli, Martin, Matilde e Mael

Il Teatro Toselli ospita alle ore 21 la Compagnia blucinQue che, in co-produzione con la Fondazione Cirko Vertigo, presenta il suo splendido Gelsomina Dreams. Gelsomina Dreams, scritto e diretto da Caterina Mochi Sismondi, è un dichiarato omaggio all’immaginario di Federico Fellini a 100 anni dalla sua nascita. Gli artisti in scena si muovono in un’ambientazione sospesa e senza tempo, che allude a un set cinematografico dismesso di felliniana memoria. Lo spettacolo innesta sul linguaggio del teatrodanza i linguaggi della musica, suonata dal vivo, qui rielaborando anche melodie del grande Nino Rota, e del circo contemporaneo.

Alle ore 21.15 al Foro Borio il Circo contemporaneo con la replica del Duo Pigreco che presenta Fragile

Alle 21.20 replica dello spettacolo Kairos del Teatro nelle Foglie, nello Chapiteau di Parco della Gioventù

Alle 23 in Piazza Foro Boario il concerto Alberto Visconti & Sanrito's All Stars Band offerto dall'Open Baladin Cuneo. Il vincitore dell'edizione 2021 Sanrito Festival insieme al CoroMoro con il brano "Wellcome Refugees" proporrà al pubblico cuneese una selezioni di brani originali e rivisitazioni di classici della canzone con una all star band creata apposta per l'occasione!

Alle 23 replica di Hesperus del Circo Madera nello Chapiteau Discesa del Gas

In chiusura di serata alle 23.30 ancora teatro alla Cour du Festival con Stalker Teatro (per il premio award) che presenta Drama sound City Una performance dal forte impatto visivo e musicale che si rivolge a un pubblico eterogeneo, curioso e attento alle novità. Uno spettacolo dal vivo visionario, un ponte tra electro music e performing art, una visione sulla città e sul nostro ruolo sociale che non potrà lasciarvi indifferenti.”

Domenica 5 settembre ultimo giorno del Festival con tantissimi appuntamenti, tra cui due prime assolute, oltre alle repliche come da programma.

Di primo mattino alle 6.40 e con repliche durante tutta la giornata ritorna la Compagnia EgriBiancoDanza con Coreofonie nel meraviglioso “f’Orma”, neonato spazio multisensoriale al Parco fluviale.

Alle 9.30 (e in replica alle 17) Faber Teater presenta Il Campione e la Zanzara uno spettacolo proposto in collaborazione con il Parco Parri di Cuneo. Artisti e pubblico, sono tutti in bicicletta in questo spettacolo atipico, per attraversare lo spazio e il tempo sul fiume del Novecento, pedalando. Le maschere Guide del Tempo prendono gli spettatori per mano accompagnandoli lungo la vita dell’Airone Fausto Coppi e di Anofele, la zanzara africana che lo punse. E’ la parabola di un uomo che diventa mano a mano quella di ognuno noi, una storia quotidiana ed eroica al tempo stesso, ironicamente pungente, da seguire… rigorosamente in bicicletta. Si arriverà fino al nuovissimo e incredibile Parco Parri, ancora in fase di realizzazione, e lì il pubblico potrà scoprire, attraverso una visita guidata ma anche "spettacolare", quali meraviglie riserverà presto la nuova ampia area verde della città.

A partire dalle 9.30 e in più riprese durante la giornata in replica anche il progetto di danza virtuale Reflow dell’Associazione COORPI nella meravigliosa cornice della Chiesa di San Francesco.

Alle 10 nello Chapiteau Discesa del Gas il circo di Lucia Fusina con Leon&Io. Molti bambini si affezionano ad un oggetto... un orso, un coniglio, una bambola, una copertina. Io ho Leon! Con lui scopro il mondo, mi dà coraggio e riesco a fare cose che da sola non avrei nemmeno immaginato! Tutti siamo un po’ leoni ma alcuni non se lo ricordano.

Sempre dalle ore 10 ai Giardini Fresia (e in più orari durante la giornata) la replica dello spettacolo di teatro La danse du pied di Monsieur David.

Alle 18.45 al teatro Toselli arriva Blacksoulz l’ultima delle Compagnie che partecipano ai Mirabilia award, con Ekstase, uno spettacolo di danza che indaga sulla durata.

Cos’ è la durata ? E’ un periodo di tempo? E’ qualcosa di misurabile? Una certezza? La durata è una sensazione più veloce di un attimo, la più fugace di tutte le sensazioni, non prevedibile, non misurabile. E’ un momento in cui ci si sente avvolgere…da cosa? Da un sole in più, da un vento fresco, un delicato accordo senza suono in cui tutte le dissonanze si compongono e si fondono insieme. Chi non ha mai provato la durata non ha vissuto. La durata parla di amore al primo sguardo seguito da numerosi altri primi sguardi.

Alla Cour du Festival ancora danza con l’Associazione Danzicherie di Cuneo che presenta due spettacoli Segnali di vita dai cortili (parte prima) alle ore 19 e Segnali di vita dai cortili (parte seconda) alle 21 in cui si alterneranno sul palco tanti giovani cuneesi animati da una fortissima voglia di cambiamento e di ripartenza che avranno anche modo di conoscere e confrontarsi con le compagnie di danza professionali al Festival, in un percorso di crescita e passione per le arti performative.

Una risata. Anzi, tante risate. corse, cadute, abbracci e delusioni. I pomeriggi passati con gli amici in cortile: i giochi, gli scherzi, le ginocchia perennemente sbucciate. La vita che ricomincia. La danza torna protagonista nel suo habitat naturale e i nostri allievi tornano a calcare un palcoscenico dopo tanto, troppo tempo. Sì è vero: il mondo sta cambiando. È cambiato. Ma noi siamo pronti a cambiare con lui? Siamo pronti a cambiare per lui?

Alle 20.15 in Piazza del Foro Boario la premiazione dei Mirabilia Award 2021.

A seguire alle 20.30 Cirko Vertigo con Exit. Le giovani promesse del circo contemporaneo esprimono il meglio del loro talento: gli allievi dell'ultimo anno dell'Accademia suggellano il loro percorso formativo e artistico, con l'accompagnamento artistico di Alessandra Simone e Luca Marocchi, esibendosi ciascuno nella realizzazione di numeri intimi e personali.

Ultimo grande spettacolo di danza a Mirabilia con il Balletto Teatro di Torino che alle 20.45 al Teatro Toselli presenta Timeline, il nuovo lavoro della coreografa Viola Scaglione realizzato in collaborazione con Piemonte dal Vivo.

Timeline racconta delle somiglianze e delle diversità di comportamento tra esseri umani, in relazione alle convenzioni sociali e di come le stesse vengano percepite nelle differenti culture. I danzatori si soffermano sui momenti più difficili in cui le persone si imbattono durante la loro vita e rendono sottile la linea che separa ciò che è giusto da ciò che è sbagliato. Viola ha esplorato le personalità e le relazioni del gruppo, riuscendo a creare un unico grande, meraviglioso, cupo e umoristico mondo, uno spettacolo intenso e emozionante.

Alle 21 nello chapiteau Discesa del Gas prima assoluta di circo, Tom the Old Man il nuovo lavoro del Teatro viaggiante, una performance poetica e scherzosa, ricca di appuntamenti comici, carica di energia divertente e di riflessione, una ricerca di cirque nouveau, con oggetti insoliti per la giocoleria e gli equilibri. Un vecchietto che naviga su uno skate, spinto da un bastone, tra oggetti accatastati in una baracca, come una gondola veneziana fra i suoi canali. In modo immediato si capisce il suo carattere giocoso, dinamico e curioso: dal modo in cui si relaziona proprio con questi oggetti, il bastone, il cappello, le palline, i bidoni, la sfera d’equilibrio, il suo corpo, lo skate…Sembra che la fantasia e il mondo delle possibilità siano infiniti.

Piazza del Foro Boario accoglie alle 22.30 il concerto Serai - Musiche d'autore/ PrismaBanda Street Band: Serai-Musiche d'autore propone arrangiamenti di melodie di matrice folk internazionale per violino, organetto, chitarra e contrabbasso. A seguire chiusura con Prismabanda Street Band, un musical di energia, coreografie e gags teatrali suonato dal vivo.

Sabato 11 settembre chiusura del Festival Mirabilia a Savigliano: una programmazione dedicata a un sempre più numeroso e affezionato pubblico di famiglie, che da alcune edizioni assiste agli spettacoli nell’incredibile cornice del Museo Ferroviario Piemontese, visitando un luogo dove memoria e viaggio si incontrano con le performing arts. Verrà sviluppato dalla Compagnia Collettivo6tu, un vero percorso circense site-specific, un evento unico che creerà una diversa percezione del Museo stesso.

Anche quest’anno sarà possibile utilizzare l’App già ideata per Mirabilia 2020 e ulteriormente incrementata, che consentirà di far conoscere al meglio i siti del Festival oltre a contribuire alla gestione, in un contesto ancora di emergenza sanitaria, della biglietteria e della prenotazione degli spettacoli.