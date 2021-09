Salmour, auto si ribalta lungo via Trinità: una persona ferita

Incidente stradale a Salmour, nel tardo pomeriggio di oggi (sabato 4 aprile).



Coinvolta un'unica automobile, ribaltatasi durante il transito lungo via Trinità. L'unica persona all'interno è rimasta ferita, ma non incastrata nelle lamiere del veicolo incidentato.



Sul posto l'emergenza sanitaria, i vigili del fuoco di Fossano e i carabinieri di Fossano per i rilievi.