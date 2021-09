Casonato e Olivero in concerto a Bastia Mondovì

Domenica 12 settembre, alle 17, si esibirà nella chiesa di San Fiorenzo di Bastia Mondovì il duo formato da Marco Casonato alla viola da gamba e da Francesco Olivero alla tiorba. Il programma prevede brani di compositori francesi legati alla corte di Versailles: Marin Marais, Robert de Visée e Louis Couperin. Parte delle composizioni sono state recentemente incise dal duo Casonato-Olivero proprio in San Fiorenzo, luogo non solo di grande bellezza artistica, ma anche dotato di ottima acustica. Il concerto, a ingresso libero, è inserito nella stagione Giovani per l’Arte 2019 è frutto della collaborazione dell’Associazione San Fiorenzo di Bastia e dell’Associazione Ricercare di Cuneo.

PROGRAMMA

Marin Marais Prelúde pour la viole et la theorbe

Pieces de viole livre I

Robert de Visée Passacaglia in Re minore

Louis Couperin Les Barricades Misterieuses

Marin Marais Pieces de viole livre II

Les voix humaines

Prelude

Pieces de viole livre V

Suite en sol majeur

Robert de Visée Chaconne en sol majeur

Marin Marais Pieces de charactere





Marco Casonato si diploma in violoncello nel 2012 per poi proseguire con un triennio in viola da gamba e un Master ad indirizzo concertistico, conseguito nel 2018 presso il Mozarteum di Salisburgo, nella classe di Vittorio Ghielmi. Ha all'attivo numerose esperienze concertistiche, sia in gruppo sia come solista, in rassegne nazionali e internazionali ( Mito settembre musica, Festival di Melk, Ravenna festival) lavorando con gruppi e direttori di rilievo ( Claudio Cavina, la Verdi Barocca, La Risonanza con Fabio Bonizzoni, Coro della radio Svizzera italiana con Diego Fasolis) Membro fondatore del consort di viole la Consorteria delle tenebre e del gruppo la Misticanza, dedito al repertorio italiano del primo barocco. Suona una viola copia Steiner, fine 17mo sec.

Francesco Olivero si diploma presso il Conservatorio Ghedini di Cuneo sotto la guida del M.° Davide Ficco, con 10 e lode. Prosegue gli studi in Maastricht con il M.° Carlo Marchione, dove ottiene il Master Degree come chitarrista classico. E’ risultato nel 2016 borsista della prestigiosa Associazione De Sono di Torino, grazie alla quale ha proseguito i suoi studi nell’ambito della musica antica, presso il Conservatoire royale de Bruxelles, sotto la guida di Nicholas Achten, e presso l’Escuola superior de Musica de Catalunya, sotto la guida di Xavier Diaz Latorre. Ha un’intensa attività concertistica che lo porta ad esibirsi in tutta Europa. Ha lavorato sotto la guida di direttori quali Alessandro De Marchi, Claudio Chiavazza, Ludo Claemens, Massimiliano Toni, Samuele Lastrucci, Marco Ozbic e Federico Maria Sardelli. E’ membro fondatore dell’Ensemble Didone abbandonata, di cui è continuista e direttore.