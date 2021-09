Festival della TV di Dogliani, Nicola Savino imita Enrico Ruggeri (VIDEO)

Ultima giornata di appuntamenti in cartellone per la 10ª edizione del Festival della TV e nuovi media di Dogliani. Per il secondo anno consecutivo la kermesse ha ospitato il conduttore radiofonico e televisivo Nicola Savino. Nel "salotto" del Festival, in compagnia della giornalista Alessandra Comazzi, l'artista, che come l'amico Linus vanta origini pugliesi, ha raccontato un pò di sé e delle sue prime esperienze professionali in ambito televisivo.

Come lo stesso Savino ha spiegato, l'approdo nel mondo del piccolo schermo è arrivato in età piuttosto matura (37 anni), con trasmissioni come "Quelli che il calcio" e "Scorie". Nel video la sua simpatica imitazione del cantante Enrico Ruggeri, mentre racconta un aneddoto che coinvolge anche Gianni Morandi e Fabrizio De Andrè: