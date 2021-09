Prosegue il progetto CuneiForme: alla Soms di Racconigi Adriano Favole e Antonio Sgobba

Proseguono gli appuntamenti della rassegna CuneiForme di Progetto Cantoregi e Le Terre dei Savoia sul tema “riCostruire”, il focus sui cui ruotano le proposte 2021 del progetto. I prossimi ospiti attesi sono l’antropologo culturale Adriano Favole, saggista e docente di Storia dell'antropologia ed etnologia dell'Oceania all’università di Torino, e il giornalista Rai Antonio Sgobba, autore di saggi e conduttore di Tg3 Petrarca.



Venerdì 10 settembre alle ore 21 a Racconigi (Soms, via Costa 23) si confronteranno per riflettere su come “riCostrire” la fiducia nella società e nel futuro, partendo dai loro rispettivi libri “Il mondo che avrete. Virus, Antropocene, Rivoluzione” (Utet) e “La società della fiducia” (Il Saggiatore). Modera l’incontro Livio Partiti, ideatore e conduttore della

trasmissione web “Il posto delle parole”.



L’ingresso è libero fino a esaurimento posti, nel rispetto delle normative vigenti sull’emergenza sanitaria Covid-19 e con possesso di Green Pass. È consigliata la prenotazione: 349.2459042 info@progettocantoregi.it.



L’incontro è realizzato in collaborazione con le case editrici Il Saggiatore e Utet e con la trasmissione online Il posto delle parole. Il bookshop è a cura della Libreria Clerici di Racconigi.