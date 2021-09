A Villanova Mondovì un ritorno graduale dei festeggiamenti per l'Addolorata

Villanova Mondovì si prepara al ritorno dei festeggiamenti patronali dell'Addolorata; una graduale ripresa, dopo l'annullamento dello scorso anno a causa della pandemia. Il programma del 2021, nel rispetto delle normative vigenti, sarà diverso da quello tradizionale, non si terranno ancora infatti la fiera mercatale e della rassegna zootecnica.

Il primo appuntamento è in programma per giovedì 16 settembre alle 20.45, a parco Orsi, in corso Marconi 29, con lo spettacolo lo spettacolo della compagnia Corrado Leone & Friends: ‘Inferno, suoniam… e ci faranno entrare…’. Una ‘commedia d’annata’ di e con Dante - Fabio Mattiauda (voce, tastiera e fisarmonica), Virgilio - Corrado Leone (voce e chitarra), Beatrice - Lorella Leone (voce), Caronte - Andrea Candela (voce e tastiera), Gianfranco Re (batteria) e Gianni Cellario (basso).

A 700 anni dalla morte del "Sommo Poeta", una rivisitazione dell'Inferno dantesco tra endecasillabi più o meno originali e brani appositamente rivisitati cin accompagnamento musicale. Per partecipare allo spettacolo obbligatorio green pass, apertura cancelli 20.15, ingresso 5 euro, l'intero ricavato sarà devoluto alla Croce Rossa Comitato di Mondov' Prenotazione obbligatoria: telefono: 0174552192; whatsapp: 3351242608; e-mail: esedramondovi@gmail.com.

"Abbiamo deciso - afferma in una nota stampa del comune il sindaco, Michelangelo Turco - di dare un piccolo segnale di ripresa, piccolo perché seguendo le normative in vigore non possiamo nemmeno immaginare un immediato ritorno a quella che prima era definita 'normalità'. Ci auguriamo, il prossimo anno, di poter finalmente dare seguito all'edizione domenicale della fiera mercatale e della rassegna zootecnica: vogliamo uscire da questo periodo di incertezza e tornare a pianificare le ‘nostre’ manifestazioni senza troppe incognite".

"Si riparte - commenta Michele Pianetta, vicesindaco con delega alle Manifestazioni - e, seppur in forma ridotta, la Festa dell’Addolorata verrà comunque onorata. Grazie all’impegno della macchina organizzativa ed in particolare degli uffici comunali, sarà inoltre garantita la totale sicurezza degli eventi. Anche il 2021 non ci consentirà di effettuare la rassegna zootecnica e la fiera mercatale, ma offrirà alla cittadinanza una serie di avvenimenti collaterali in grado di non far dimenticare l’appuntamento con il folclore locale, rivolgendo uno sguardo alla solidarietà".