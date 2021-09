Cuneo: grande attesa per il primo Palio di San Michele

Dal 23 al 26 settembre a Cuneo si terrà il primo Palio di San Michele, una competizione ludico-sportiva organizzata tra i quartieri dell’altipiano, nella nuova area sportiva della Parrocchia San Paolo. Un’idea del Comitato Cuneo Due, supportata dall’intensa collaborazione dei Comitati Cuneo Centro, Cuneo Storica, San Rocco-San Sereno e Donatello con il sostegno di Unoenergy, Fondazione CRC, Banca di Boves, Coop, CSI e e il Patrocinio del Comune di Cuneo. Un’occasione per attivare giovani e adulti dei vari quartieri e per unire i festeggiamenti di San Michele Arcangelo, patrono di Cuneo, alla voglia dei cittadini di creare un evento sportivo, culturale e sociale aperto a tutti ancora mai proposto alla nostra cittadinanza.



Protagonista dell’evento sarà un torneo all’italiana a più discipline, dove si sfideranno squadre di beach volley, calcio a cinque, basket, bocce, scala 40 e scopa, aperte a tutti a partire dai 26 anni.



Una prima edizione sperimentale, a partire dall’unione delle capacità organizzative dei Comitati di Quartiere della città, al fine di portare una tipologia di evento innovativa per la cittadinanza e quello che si spera essere un rigoglioso futuro per gli anni che verranno.



Per iscrizioni al torneo siete inviati ad informarvi presso i vostri comitati di quartiere di appartenenza per conoscere le modalità di partecipazione! Il termine ultimo per le iscrizioni delle squadre è il 15 settembre 2021.



Gli impegni attivi per gli atleti saranno il giovedì 23 e venerdì 24 dalle 18 alle 22, mentre il sabato 25 dalle 15 alle 22 e la domenica 26 settembre vedrà le finali dalle 15 alle 18! Le squadre vincenti riceveranno premi in denaro, e sarà dato un finanziamento economico, da destinare ad un progetto del proprio quartiere, alla delegazione più premiata!



Nel weekend vi saranno anche eventi e giochi per grandi e piccini in zona Centro Commerciale Cuneo Due – San Paolo nel pomeriggio di sabato e nel corso della giornata di domenica. L’evento è aperto a tutti e seguirà tutte le norme per la gestione della Pandemia COVID-19.