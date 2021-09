Gianni Scarpace, condirettore di Provincia Granda, premiato a Firenze dalla Fondazione Caponnetto

Domenica mattina, a Firenze, nel Giardino Antonino Caponnetto (nel centunesimo della sua nascita) è stato ricordato il giudice fondatore del pool antimafia di cui facevano parte Falcone e Borsellino. La sua vita e la sua azione giudiziaria sono stati ricordati dal Presidente della Fondazione Caponnetto Salvatore Calleri e dal Presidente Onorario Giuseppe Antoci, ex presidente del Parco dei Nebrodi. Eugenio Giani, Governatore della Regione Toscana ha consegnato i premi Omcom 2021 (Osservatorio Mediterraneo sulle Criminalità Organizzate e le Mafie).



Premio «Legalità» al Colonnello Gerardo Mastrodomenico, Comandante Provinciale di Messina della Guardia di Finanza. Il premio per l'informazione è andato ad Alessio Ribaudo del Corriere della Sera, Cecilia Sandroni di Affaritaliani e a Gianni Scarpace, condirettore di Provincia Granda (redazione a Mondovì).



Premio per l'ambiente a Walter Ganapini docente e ricercatore, componente onorario del Comitato Scientifico dell'Agenzia Europea dell'Ambiente. L'allarme lanciato dalla Fondazione Caponnetto attraverso lo strumento puntuale elaborato dai rapporti dell'Omcom: «Siamo nel momento più basso di sensibilizzazione sui temi della criminalità organizzata e delle mafie degli ultimi 29 anni - hanno detto Antoci e Calleri -, nel momento in cui le mafie si stanno riorganizzando per aggredire fondi che stanno per arrivare nel nostro Paese. Per questo motivo l'attenzione dell'informazione e delle istituzioni deve essere massima»