Sotto accusa per tentato omicidio in corso Giolitti, è a processo

“Era il 13 luglio 2020 quando, intorno alle 20.30, siamo stati chiamati ad intervenire all’incrocio tra corso Nizza e corso Giolitti perché due soggetti extracomunitari, originari della Somalia, stavano litigando avvinghiati su una panchina. Uno, l’imputato, aveva un collo di bottiglia in mano, l’altro, ferito gravemente al collo, gli stava mordendo un dito. La vittima, in codice giallo, è stato successivamente trasportata al pronto soccorso. Abbiamo proceduto all’arresto dell’aggressore”.

Questa la ricostruzione fornita davanti al tribunale di Cuneo dai due carabinieri intervenuti per sedare una lite fra due connazionali tramutatasi successivamente in un’accusa per tentato omicidio a carico del 37enne M.K., attualmente sottoposto a misura cautelare in carcere.

Alla base dell’aggressione ci sarebbero, come spiegato dall’imputato in sede di esame, vecchi rancori. “Sono in Italia dal 2008 - ha raccontato M.K. davanti al collegio giudicante -. Dopo essermi traferito da Tarantasca, sono andato ad abitare con altre cinque persone in un appartamento a Cuneo concessami da una cooperativa. Ho conosciuto la parte offesa nel gennaio 2020 perché l’avevo aiutato a rinnovare il titolo di viaggio. Ci frequentavamo. Un giorno è stato sorpreso a rubare a casa ed è stato denunciato. Quella sera, a luglio, siamo andati alla Caritas a prendere la cena. Lui ha iniziato a minacciarmi ed insultarmi. Voleva che gli togliessi la denuncia di furto. Ma io non potevo fare nulla. Ci siamo picchiati e la discussione sembrava essere finita lì. Io ho raggiunto i miei amici per bere una birra e lui i suoi. Poi è tornato ed aveva in mano una pietra. Per evitare che mi colpisse io l’ho ferito. Non volevo fargli male. La bottiglia si è spaccata quando ha sbattuto contro il sasso che aveva in mano. Appena ho visto che sanguinava l’ho fatto sedere sulla panchina e lui ha iniziato a mordermi la mano sinistra”.

Il 32 enne, come ha specificato il consulente medico legale del pubblico ministero, aveva riportato una ferita profonda circa 2cm. “I medici l’hanno dapprima messo in prognosi riservata e poi hanno chiamato il chirurgo vascolare. Sospettavano infatti fosse stata recisa la carotide poiché la sede della ferita descritta occupava la regione dove scorre il sistema nervoso dell’arteria della carotide. Una volta effettuata la TAC e messi i punti di sutura, i sanitari gli avevano proposto il ricovero e il paziente si era rifiutato. Era infatti uscito dall’ospedale per poi tornare dopo perchè stava per svenire. La prognosi era stata inizialmente di 20 giorni, ma il soggetto non si è mai attenuto alle prescrizioni mediche”.

L’udienza è stata aggiornata per l’esame dei testimoni della difesa.