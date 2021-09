Stasera con Beppino Englaro alla Summer School del Cespec si parla dell’esperienza del dolore

Ultimo giorno di lavoro per la Summer School del Cespec (Centro Studi sul Pensiero Contemporaneo) dal titolo “Sentire. La vita sensoriale dei corpi” svoltasi per tutta la settimana a Cuneo nei locali dello Spazio Varco (via C. Pascal 5L). Oggi – sabato 11 settembre, ndr – con inizio alle ore 21, sempre allo Spazio Varco, si terrà l’evento clou del programma con l’incontro pubblico conclusivo (iscrizioni al link https://cutt.ly/PWz7Mhu fino ad esaurimento posti) alla presenza di Beppino Englaro. Stimolato dalle domande del prof. Maurizio Mori, docente di bioetica presso l’Università di Torino, Beppino Englaro affronterà il tema complesso e difficile dell’esperienza del dolore, aspetto centrale della vita umana, che chiama in causa proprio il corpo nella sua dimensione sensibile.

La giornata si apre alle 10 con la settima sessione seminariale sul tema “Piacere. Forme ed eccessi dell’edonismo contemporaneo” durante la quale si evidenzierà come parlare di sensazione significa anche parlare di piacere. Eppure, proprio come la sensazione, anche il piacere non è un dato naturale e fisso, ma un’esperienza in continuo mutamento e sempre sottoposta a condizioni storiche e materiali di possibilità. Ne discuteranno Paolo Godani (Università di Macerata) che interverrà con una relazione dal titolo “Sul piacere che manca”. Con lui Davide Pilotto (Università degli Studi di Torino) con un intervento su “Empirismo trascendentale e rivoluzione anticopernicana. Trascendentale e sensibilità tra Gilles Deleuze ed Edmund Husserl”.

Nel pomeriggio, dalle 15.30, si terrà l’ottava e ultima sessione seminariale sul tema “Il dolore nella cultura occidentale”, incentrata, appunto, sul tema del dolore, punto centrale della riflessione occidentale sulla sfera sensibile. In particolare, il dolore è fonte inesauribile di interrogativi di carattere metafisico, morale, politico. La sessione affronterà il tema a partire da alcuni momenti rilevanti della storia del pensiero. Ne parlerà Antonio Lucci (Humboldt-Universität zu Berlin) a partire dalla sua relazione su “Sofferenza come momento etico. Una riflessione a partire da Arthur Schopenhauer”.

Il programma della Summer School Cespec è visionabile sul sito Internet www.cespec.it o sulla pagina Facebook @cespecufficiale.